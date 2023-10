Le fait de suivre un régime végétarien pourrait être en partie génétique, selon une étude

Avez-vous déjà essayé d’être végétarien mais avez-vous trouvé trop difficile d’arrêter de manger de la viande ? Vos gènes pourraient être en partie responsables, suggère une nouvelle étude.

Le recherche, publié mercredi dans la revue PLOS ONE, a identifié un ensemble de gènes associés aux personnes ayant adhéré à un régime végétarien pendant au moins un an.

Nabeel Yaseen, auteur principal de l’étude et professeur émérite de pathologie à l’Université Northwestern, a déclaré que les résultats pourraient indiquer que s’en tenir au végétarisme n’est pas uniquement une question de volonté.

« Le message à retenir est que, en fonction de votre génétique, un régime végétarien peut ou non vous convenir », a déclaré Yaseen. « Vous n’avez pas besoin de vous blâmer si c’est quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment respecter. »

L’étude a comparé la génétique de milliers de végétariens et de mangeurs de viande qui ont partagé leurs données médicales et leur mode de vie avec le Biobanque britanniqueune base de données de recherche biomédicale contenant des informations provenant d’environ un demi-million de participants au Royaume-Uni.

L’étude a analysé les données d’environ 5 300 végétariens et 329 000 mangeurs de viande et a identifié trois gènes significativement liés au choix d’un mode de vie végétarien. Tous les trois sont situés sur un chromosome qui possède des gènes impliqués dans la fonction cérébrale et le métabolisme des lipides – le processus par lequel les graisses sont décomposées en énergie.

Les résultats ont également mis en évidence 31 autres gènes associés au végétarisme, bien que de manière plus faible. Plusieurs de ces gènes jouent également un rôle dans le métabolisme des lipides.

« Nous émettons l’hypothèse que la capacité d’une personne à adhérer à un régime végétarien pourrait avoir quelque chose à voir avec la façon dont elle gère les graisses dans son corps et comment cela affecte le fonctionnement du cerveau », a déclaré Yaseen.

Cependant, il a ajouté que l’étude met simplement en évidence un lien génétique et n’affirme pas que des gènes particuliers poussent directement les gens à préférer un régime végétarien.

Pour la recherche, Yaseen et son équipe se sont concentrés sur les personnes qu’ils considéraient comme des végétariens stricts, c’est-à-dire celles qui n’avaient pas consommé de viande animale ni de produits carnés depuis au moins un an. Ils ont déterminé qui était qualifié sur la base de deux questionnaires remplis par les participants pour la biobanque britannique. La première, administrée quatre fois entre 2006 et 2019, demandait aux participants d’indiquer s’ils avaient mangé de la viande au cours de l’année écoulée. La seconde, administrée cinq fois entre 2009 et 2012, demandait aux gens d’enregistrer tout ce qu’ils avaient mangé au cours des 24 heures précédentes.

L’idée selon laquelle nos gènes influencent les préférences alimentaires n’est ni nouvelle ni surprenante. UN étude publiée L’année dernière, des liens ont également été découverts entre les gènes des individus et les types d’aliments qu’ils aiment, et l’on sait depuis longtemps que les aversions pour certains aliments ont des liens génétiques.

Par exemple, il est assez connu que certaines personnes possèdent une version d’un gène qui peut les conduire à je n’aime pas la coriandre.

« Le gène de la coriandre est en fait un récepteur olfactif dans votre nez qui lie les composés aromatiques de la coriandre », a déclaré Joanne Cole, professeure adjointe au département d’informatique biomédicale de la faculté de médecine de l’Université du Colorado, qui n’a pas participé à la nouvelle étude. . « Certaines personnes ont une version de ce gène qui leur fait sentir et goûter la coriandre comme du savon, et elles ont donc tendance à ne pas en manger autant. »

Yaseen a déclaré que ses découvertes sont toutefois nouvelles dans la manière dont elles établissent un lien entre des gènes particuliers et le végétarisme.

En revanche, de nombreuses recherches antérieures se sont appuyées sur des comparaisons de jumeaux pour étudier le rôle que joue la génétique dans les préférences alimentaires.

Le Dr Laura Wesseldijk, auteur principal d’une de ces études sur les jumeaux, a déclaré que les recherches qu’elle avait menées publié en janvier ont découvert que la génétique peut « expliquer 70 à 80 % des différences individuelles en matière d’abstinence de consommation de bœuf, de porc, de volaille, de poisson et de crustacés ».

Wesseldijk, un généticien comportemental des centres médicaux de l’université d’Amsterdam qui n’a pas participé à la nouvelle recherche, a cependant noté que les traits humains ne sont jamais déterminés par la nature ou par l’éducation seule. Au contraire, « tout est complètement enchevêtré », dit-elle.

En matière de régime alimentaire, a ajouté Wesseldijk, l’éducation et l’environnement d’une personne – qui peuvent à leur tour être influencés par leurs croyances religieuses et morales, leurs problèmes de santé ou leur culture – jouent un rôle important.

« Un environnement peut complètement contrecarrer quelque chose qui est hautement héréditaire, et il en va de même avec le végétarisme », a-t-elle déclaré.

Yaseen, pour sa part, a souligné quelques limites clés de son étude : d’une part, la recherche n’incluait que des personnes blanches de race blanche. D’autres ethnies ont été exclues, a-t-il expliqué, pour garantir que les gènes pouvant être associés à une race particulière ne soient pas incorrectement liés au fait d’être végétarien. Il faudrait donc répéter la recherche dans d’autres groupes pour déterminer si les résultats s’appliquent plus largement.

Deuxièmement, l’étude n’a examiné qu’une petite fraction du génome humain, laissant ouverte la possibilité que d’autres gènes puissent également être associés au fait d’être végétarien.

Yaseen a déclaré qu’il n’avait pas l’intention dans l’immédiat de poursuivre ses recherches sur le sujet, mais qu’il pourrait imaginer un moment dans le futur – après que de nombreuses recherches supplémentaires auront été réalisées – où il pourrait être possible pour les experts d’évaluer si un régime végétarien convient bien. un individu en fonction de son ADN.

« J’espère que nous en saurons plus, et que nous pourrons peut-être tester génétiquement les gens et dire: ‘OK, vous savez, ce régime est bon pour vous, ou ce régime n’est pas bon pour vous’ – comme avoir plus de personnalisation. recommandations diététiques.