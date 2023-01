Le fait de ne pas limoger Nadhim Zahawi montre que Sunak est “désespérément faible”, selon Starmer

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’échec de Rishi Sunak à limoger le président conservateur Nadhim Zahawi pour son différend fiscal avec le HMRC montre qu’il est “désespérément faible”, a déclaré Sir Keir Starmer.

Le dirigeant travailliste a utilisé les PMQ pour attaquer l’ancien chancelier sous pression – affirmant qu’il était “assez évident que quelqu’un qui cherche à éviter l’impôt ne peut pas également être en charge des impôts”.

Sir Keir a déclaré aux Communes: “Son échec à le renvoyer alors que tout le pays sait ce qui se passe montre à quel point il est désespérément faible.”

« Un Premier ministre supervisant le chaos, submergé à chaque tournant… Il ne peut même pas s’occuper des fraudeurs fiscaux dans son propre cabinet. Est-ce qu’il commence à se demander si ce travail est tout simplement trop grand pour lui ? » a ajouté le dirigeant travailliste.

M. Sunak, qui a ordonné à son conseiller en éthique d’enquêter sur la saga fiscale Zahawi, a suggéré qu’il aurait été “politiquement opportun” de limoger son ministre sous le feu devant les PMQ.

Mais le Premier ministre a insisté sur le fait que le président conservateur méritait une “procédure régulière” sur l’enquête de son conseiller en éthique, accusant Sir Keir de “petite politique”.

M. Sunak a déclaré que l’enquête fiscale du HMRC – révélée pour la première fois par L’indépendant en juillet – « s’est produit avant que je sois Premier ministre », ajoutant que « le processus de nomination habituel a suivi » lorsqu’il a donné à M. Zahawi un poste au cabinet.

Il y a une semaine, M. Sunak a déclaré aux députés que M. Zahawi avait “déjà abordé la question dans son intégralité” – mais le n ° 10 a déclaré que le Premier ministre n’était pas au courant que le président conservateur avait payé une amende au HMRC dans le cadre du règlement.

“Aucun problème n’a été soulevé avec moi, et depuis que j’ai commenté cette affaire la semaine dernière, plus d’informations ont été fournies, et c’est pourquoi j’ai demandé au conseiller indépendant d’examiner la question.”

Des personnalités conservatrices plus importantes se sont jointes à Caroline Nokes pour demander à M. Zahawi de démissionner. Lord Hayward a déclaré qu’il devrait se retirer, au moins jusqu’à la fin de l’enquête – avertissant que la saga pourrait aider à “fixer” la popularité des conservateurs avant les élections locales.

L’ancien ministre conservateur David Gauke avait « du mal à voir comment cela ne se terminerait pas par une démission ». Dominic Grieve, ancien procureur général conservateur, a déclaré que le Premier ministre n’avait pas besoin de l’enquête de son conseiller pour répondre à la “question évidente” de savoir si M. Zahawi avait agi avec intégrité.

Le Premier ministre fait face à une réaction croissante de la part de ses propres députés concernant la décision de maintenir le président conservateur au cabinet, un ancien ministre ayant déclaré L’indépendant c’était de la “folie” de laisser la question non résolue.

Faire une fouille sur le statut fiscal non-dom de l’épouse de M. Sunak – a renoncé après qu’il a été révélé par L’indépendant – Sir Keir a déclaré: “Nous savons tous que le Premier ministre était réticent à poser des questions au président de son parti sur les finances de sa famille et l’évasion fiscale.”

PMQ: Starmer dit que Zahawi “n’est pas apte” à être en charge de l’argent des contribuables

Malgré la pression, M. Zahawi serait déterminé à rester au cabinet en tant que président conservateur. “Il ne démissionne pas”, a déclaré une source du parti Le télégraphe ce matin.

Le député conservateur Bim Afolami a déclaré à TalkTV que M. Zahawi avait dit à ses collègues qu ‘«il n’avait rien fait de mal» et que son arrangement fiscal était «typique lorsque les gens vendent une entreprise qui … parfois il y a une discussion [with HMRC] et à la fin c’est décidé.

M. Zahawi a nié une tentative délibérée d’éviter de payer des impôts, affirmant qu’il avait “coopéré” avec le HMRC lors d’enquêtes liées à la société offshore Balshore Investments, qui détenait des actions dans la société de sondage qu’il a cofondée, YouGov.

M. Zahawi a fourni quelques détails précédents cet été. Il a nié être bénéficiaire de Balshore Investments et a révélé que son père détenait les actions.

Samedi, il a déclaré que son père avait pris des parts de fondateur “en échange d’un capital et de ses précieux conseils” lors de la création de la société de sondage.

M. Zahawi a également déclaré que HMRC avait convenu que son père avait droit à certaines actions de fondateur “bien qu’ils ne soient pas d’accord sur l’attribution exacte”.

Le ministre n’a pas encore révélé le montant du règlement du HMRC, qui s’élèverait à 4,8 millions de livres sterling, intérêts compris et une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling. Son porte-parole n’a pas démenti les sommes.