Le fait de ne pas aider les patients de longue date de Covid pourrait ajouter des milliards à la facture des prestations

L’incapacité du gouvernement à soutenir les personnes atteintes de Covid depuis longtemps pourrait ajouter des milliards de livres sterling par an à la facture des prestations, a averti Labout.

Le parti de Sir Keir Starmer a déclaré que Rishi Sunak et ses ministres n’avaient “aucun plan” pour aider ceux qui souffrent de symptômes persistants, notamment de fatigue, de maux de tête, de douleurs musculaires et de palpitations.

Le chômage dû à la longue Covid pourrait coûter 3 milliards de livres sterling par an en prestations de maladie, selon une analyse du travail partagée avec L’indépendant.

Le parti a souligné les données de l’ONS montrant que 370 000 personnes dont la capacité à effectuer des activités quotidiennes ont été «beaucoup limitées» par le long Covid – affirmant qu’elles pourraient être éligibles à un crédit universel allant jusqu’à 689,19 £ par mois.

“Long Covid a contraint plus de personnes au chômage avec des conséquences dévastatrices pour leurs moyens de subsistance”, a déclaré Jonathan Ashworth, secrétaire du travail fantôme et des pensions du Labour.

Il a ajouté : « C’est un problème sérieux qui grandit avec le temps, mais les conservateurs n’ont pas de plan. Les ministres n’ont aucun plan pour aider le nombre record de chômeurs pour maladie de longue durée, et au lieu de cela, ils laissent les travailleurs à la ferraille et donnent la facture aux contribuables.

Plus tôt ce mois-ci, l’Office for Budgetary Responsibility (OBR) a prévu que les dépenses en prestations de santé et d’invalidité devraient coûter 8,2 milliards de livres sterling supplémentaires par an.

Et un rapport du comité des affaires économiques des Lords a révélé que le long Covid et une vague de retraites anticipées après la pandémie sont des facteurs clés de la «sombre» pénurie de main-d’œuvre en Grande-Bretagne.

M. Sunak est sur le point d’encourager davantage de personnes de plus de 50 ans qui ont pris une retraite anticipée à revenir travailler avec un «MOT de la quarantaine» identifiant les opportunités de travail à temps partiel ou flexible.

Le Premier ministre Rishi Sunak a été invité à faire plus pour lutter contre la maladie de longue durée (fil de sonorisation)

Le parti travailliste a promis de s’attaquer aux liens entre la mauvaise santé et le chômage dans le cadre de ses plans de réforme de l’emploi – y compris une aide plus spécialisée et un engagement à déléguer les budgets de soutien à l’emploi aux zones locales.

“Le Labour a un plan pour remettre la Grande-Bretagne au travail avec un soutien à l’emploi et à la santé plus intégré pour aider les économiquement inactifs à trouver du travail”, a déclaré M. Ashworth – ajoutant que le Labour créerait plus d’emplois “dans les zones locales”.

Un total de 2,2 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont déclaré avoir un long Covid, selon la dernière enquête de l’ONS – avec près de 600 000 d’entre eux susceptibles d’avoir eu le virus pour la première fois il y a au moins deux ans.

Les longs symptômes de Covid ont touché les activités quotidiennes de 1,6 million de personnes, 370 000 déclarant que leur capacité à entreprendre de telles activités avait été «beaucoup limitée», a constaté l’ONS plus tôt ce mois-ci.

Les députés et les militants de l’opposition ont exhorté le gouvernement à classer Long Covid comme une maladie professionnelle, à fournir des conseils formels aux employeurs et à augmenter le financement de la recherche sur le traitement.

La députée libérale démocrate Layla Moran, présidente du groupe parlementaire multipartite (APPG) sur Covid, a déclaré que le fait de ne pas “y remédier correctement continuera de dévaster des vies, de nuire à notre économie et de paralyser les services publics”.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a été contacté pour commentaires.