Le fait de « lancer » pourrait être un signe potentiel de TDAH. Le faites-vous ?

L’été dernier, un terme est devenu viral sur TikTok et a parlé à de nombreuses personnes : la pile DOOM.

Une pile de documents inutiles, acronyme de « je n’ai pas organisé, j’ai juste déménagé », peut être un tiroir à fouillis contenant des reçus, des factures et d’autres papiers dont vous avez remis à plus tard le tri. Il peut s’agir d’une boîte en carton dans le coin de votre chambre, remplie de documents encombrants provenant de votre ancien travail et d’autres objets dont vous aviez oublié qu’ils appartenaient.

Pour beaucoup de personnes atteintes de TDAH, ou d’autres qui se sentent dépassées par les événements, il est facile de se rabattre sur une solution moins qu’idéale pour résoudre tout ce chaos organisationnel : jeter. Oui, tout simplement, en croisant les doigts pour qu’il n’y ait rien de trop important dedans.

Cate Osbornauteur, défenseur et éducatrice du TDAH, a jeté sa pile DOOM et a déclaré qu’elle connaissait beaucoup d’autres personnes dans la communauté du TDAH qui ont fait la même chose.

« Ce n’est pas quelque chose dont je me vanterais ou dont je dirais que je suis particulièrement fier, mais je sais ce que c’est que d’être si complètement dépassé qu’il est plus facile de dire « tu sais quoi, je n’ai besoin de rien de tout ça » et de tout jeter à la poubelle. »

Osborn, connu en ligne sous le nom de Catieosaurus et qui anime le podcast « Sorry, I Missed This: The Everything Guide to ADHD and Relationships », a donné un exemple pour illustrer son propos : organiser son bureau.

Inévitablement, certains objets n’ont pas de place attitrée dans sa maison. Elle rangera ce bric-à-brac dans une boîte pour le trier plus tard dans la journée. Mais le moment venu, Osborn n’a plus assez de souffle et de concentration.

« Je me dis : « OK, je vais mettre cette poubelle de côté et la parcourir plus tard », mais comme j’ai aussi du mal à hiérarchiser et à gérer les tâches et à avoir une mémoire de travail, j’oublie sans cesse la boîte jusqu’à ce que je la récupère. voir la boîte, et souvent quand je vois la boîte, je suis en train de faire une autre tâche, donc elle reste plus longtemps », a expliqué Osborn.

Finalement, quelques jours, voire quelques semaines plus tard, elle examinera la boîte et se retrouvera paralysée par le choix : « Que dois-je garder ? » se demandera-t-elle. « Et si j’en ai besoin ? Et si cela m’est utile plus tard. »

Et c’est ainsi que les boîtes DOOM s’empilent, jusqu’au jour où elle décide de vendre ses affaires en ligne ou, plus probablement, de les jeter. (Dans son cas, elle les dépose dans un centre de dons local.)

« Les personnes atteintes de TDAH ont trop d’onglets mentaux ouverts en même temps », explique la psychologue Madison Perry. « Jeter » permet de soulager un peu la pression.

« Il est tout à fait logique qu’une personne atteinte de TDAH se sente dépassée et dise : « Je n’ai ni le temps, ni l’espace, ni l’énergie pour suivre ce processus, je vais simplement jeter la boîte entière et me débarrasser de tout ce désordre » », a-t-elle déclaré.

Madison Perrypsychologue et propriétaire d’Austin Holistic Psychology, a entendu des clients parler de ce qu’ils ressentent. Elle compare cette impulsion à la fermeture simultanée de tous les onglets de votre navigateur Internet : c’est une activité dangereuse, mais elle semble incroyable.

« De la même manière, les personnes atteintes de TDAH ont trop d’onglets ouverts en même temps dans leur esprit », a-t-elle déclaré. « Elles peuvent se sentir dépassées et doivent trouver un moyen de sortir d’un ou deux onglets. Jeter quelque chose nécessite de l’entretenir ou de lui trouver un espace de rangement approprié dans une liste de choses à faire qui pèse sur leur dos. »

Bien sûr, vous n’avez pas besoin d’être atteint de TDAH pour être coupable de jeter des objets : pensez au sentiment de soulagement que vous ressentez lorsque vous pouvez cacher votre pile de linge et les jouets de votre tout-petit dans un placard d’appoint juste avant l’arrivée d’un invité. Voilàvotre maison est propre, au moins temporairement.

Malheureusement, il arrive parfois, au cours du processus de mise au rebut en masse des déchets, que vous jetiez accidentellement des objets importants (comme du courrier ou des documents cruciaux), comme cela s’est produit avec certains clients de Perry.

« Ils étaient tellement pressés de faire le tri », a-t-elle déclaré.

Que se passe-t-il avec cette envie de lancer des objets chez les personnes atteintes de TDAH ?

Le lancer est directement lié à dysfonctionnement exécutifun symptôme comportemental qui interfère avec la capacité des personnes atteintes de TDAH à commencer des tâches et à comprendre ce qui est nécessaire pour les terminer, a expliqué Olivier Drakefordpsychothérapeute à West Hollywood, Californie.

« Il ne s’agit pas simplement d’un désencombrement impulsif ; pour de nombreuses personnes atteintes de TDAH, il s’agit d’un comportement automatique et réactif qui les aide à éviter les sentiments d’incertitude, d’anxiété et de dépassement qui surviennent lorsque le cerveau est surstimulé par un gros tas de désordre ou de désordre », a déclaré Drakeford au HuffPost.

Le lancer peut également être lié à évitement expérientielqui, d’une manière générale, sont des tentatives d’éviter les pensées, les sentiments, les souvenirs, les sensations physiques et d’autres expériences internes, même si cela vous fait du mal à long terme.

« Par exemple, plutôt que de ressentir de l’incertitude et de l’anxiété lorsque vous regardez la pile de lettres et de factures qui se sont accumulées, vous évitez – espérons-le momentanément – de les jeter toutes dans un tiroir jusqu’à ce que vous soyez prêt à les examiner une par une », a déclaré Drakeford.

amriphoto via Getty Images « Le fait de lancer des objets « peut avoir un coût si nous sommes trop pressés ou si nous ne ralentissons pas suffisamment », a déclaré Oliver Drakeford, psychothérapeute à West Hollywood, en Californie.

Drakeford considère que le fait de « jeter » des objets est une tentative de générer les mêmes sentiments de tranquillité qu’une page blanche (ou une pièce bien rangée) peut vous apporter. Cela semble être une victoire pour les personnes atteintes de TDAH car cela apporte un soulagement instantané, mais en réalité, c’est un pansement sur des sentiments plus profonds de surcharge émotionnelle ou d’incertitude.

« À long terme, le fait de lancer son jouet n’aide pas vraiment à développer une tolérance à la détresse face à ces sentiments inconfortables, ni à développer des compétences de gestion du TDAH plus saines », a-t-il déclaré.

Si vous avez tendance à « jeter », voici comment y remédier.

Tout d’abord, réfléchissez à la raison pour laquelle vous « jetez » quand vous le faites.

Selon Drakeford, la première étape pour apporter un changement significatif d’un point de vue thérapeutique consiste à prendre conscience des émotions qui motivent vos actions.

« Si vous n’êtes pas conscient de sentiments comme l’anxiété, l’incertitude ou le stress, vous êtes plus susceptible de fonctionner en pilote automatique et de recourir à des choses impulsivement », a-t-il déclaré.

En reconnaissant votre état émotionnel, vous créez un espace pour aborder et apaiser ces sentiments, vous offrant ainsi plus d’options, qui peuvent toujours inclure le fait de lancer des objets, mais de manière plus consciente, a-t-il déclaré.

N’ayez pas peur de jeter les choses qui doivent vraiment être jetées.

Écoutez, il n’y a aucun problème à jeter les contenants de plats à emporter ou d’autres aliments s’ils sont devenus sales ou moisis.

« Je pense qu’en tant que personnes atteintes de TDAH, il est important d’essayer d’éviter de gaspiller et de contribuer à l’accumulation de plastique dans nos décharges, mais parfois, prendre possession de notre espace signifie faire des choix difficiles et devoir décider où tracer la ligne », a déclaré Obsorn. « Si le fait d’être entouré de vaisselle moisie a un impact sur votre qualité de vie, il est peut-être temps d’agir drastiquement. »

Essayez le jeu « 10 choses ».

Le cerveau TDAH suppose souvent qu’il doit tout accomplir en même temps, ce qui entraîne du stress et de l’anxiété ― exactement le genre de sentiments déprimants qui aboutissent à des boîtes DOOM et à des lancers.

Pour freiner cette tendance et contribuer à réduire les tâches importantes en tâches plus petites et plus faciles à gérer, essayez le « jeu des 10 choses », a déclaré Drakeford.

« Par exemple, au lieu de vous attaquer à une pile entière de factures, commencez par en ouvrir 10 seulement », a-t-il déclaré. « Ou au lieu de nettoyer toute la cuisine, commencez par laver 10 plats. Ces petites tâches semblent souvent gérables, et si c’est le cas, vous pouvez toujours en faire 10 de plus. »

CihatDeniz via Getty Images En reconnaissant votre état émotionnel lorsque vous ressentez le besoin de « jeter », vous pouvez créer un espace pour aborder et apaiser ces sentiments.

Établissez une « règle des deux minutes ».

Si une tâche vous prend moins de deux minutes à accomplir, faites-la maintenant, a déclaré Drakeford.

« Par exemple, après le petit-déjeuner, prenez deux minutes pour laver votre bol de céréales ou le mettre immédiatement au lave-vaisselle. N’attendez pas de rentrer du travail, faites-le maintenant », a-t-il déclaré.

Soyez gentil avec vous-même.

Osborn dit qu’elle lit beaucoup de commentaires sur les articles sur le TDAH et voit tellement de critiques et d’attitudes blessantes : des choses comme « tu es juste paresseux, tu ne fais pas assez d’efforts, mets-toi au travail, tu es immature, quelle personne terriblement gaspilleuse ».

Ce qu’elle veut que les gens comprennent, c’est que le TDAH est un handicap de la fonction exécutive.

« Ce n’est pas que nous ne faisons pas assez d’efforts, ce n’est pas que nous sommes paresseux, c’est que notre cerveau traite littéralement les informations différemment, et ces différences apparaissent vraiment dans des situations comme celle-ci », a-t-elle déclaré.

Lorsque vous parlez de TDAH, vous ne parlez pas de quelques étapes simples comme « s’asseoir, fouiller la boîte, faire un don », a expliqué Osborn.

« Pour le cerveau atteint de TDAH, il s’agit d’une série de centaines de tâches beaucoup plus petites, qui nécessitent toutes de l’énergie pour être traitées », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas agréable de se sentir dépassé par une pile de choses et de les jeter à la poubelle. Lorsque nous faisons cela, c’est parce que c’est le dernier recours. »

Pendant que vous travaillez là-dessus, n’oubliez pas d’être gentil avec vous-même, a déclaré Osborn.

« Il est si facile de se sentir comme une mauvaise personne parce que l’on crée des déchets ou de se sentir impuissant sur son espace », a-t-elle déclaré.