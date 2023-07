Le Fairphone 4 modulaire débarque enfin aux États-Unis mais ne fonctionne plus sous Android

Le smartphone modulaire Fairphone 4 a été lancé en 2021, du moins en Europe. Croyez-le ou non, il ne fait que maintenant son chemin vers les États-Unis, mais avec une torsion.

L’appareil est introduit aux États-Unis par Murena, une société spécialisée dans les téléphones Android « de-Googling ». En tant que tel, les États-Unis uniquement Murena Fairphone 4 n’exécutera pas Android comme son homologue européen. Au lieu de cela, il démarrera le « /e/OS » de Murena.

Ceci est décrit par la société comme un système d’exploitation sans Google axé sur la confidentialité, destiné à ceux qui hésitent à partager leurs données avec le géant de la recherche. Le système d’exploitation dispose de sa propre boutique d’applications et d’applications Murena Cloud pour des éléments tels que la messagerie électronique, le calendrier et le stockage dans le cloud. L’App Store met en évidence les cotes de confidentialité de chaque application, mais obtient apparemment toujours les applications du Play Store. Cela dit, Murena affirme qu’elle ne donne aucune de vos informations privées à Google au cours du processus.

Le Murena Fairphone 4 commence à 629,90 $ avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et monte à 699,90 $ avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il prend en charge l’extension microSD et le système modulaire signifie que vous pouvez remplacer les pièces avec un tournevis cruciforme standard. Il est certifié IP54 pour la pénétration de poussière et les projections d’eau, et prend en charge la 5G et la double carte SIM. Cela dit, alors que le téléphone que vous achetez est déverrouillé, la documentation indique que votre meilleur pari pour l’utiliser est T-Mobile et son assortiment de MVNO.

Vous bénéficiez d’une garantie de cinq ans pour le matériel et d’un emballage très minimal sans adaptateur, pas même un câble. Juste le téléphone et un guide de démarrage rapide. Le Fairphone 4 a un « score de réparabilité » de 10/10 d’iFixit, ce qui est un spectacle très, très rare dans le monde mobile.

Cela dit, les spécifications correspondent à ce que vous attendez d’un appareil qui a fait ses débuts en 2021. Vous obtenez un écran LCD de 6,3 pouces 1080×2340 60 Hz, le chipset Snapdragon 750 à la barre, un système de triple caméra arrière (48 MP principal avec OIS, 48 MP ultra large avec autofocus et un capteur ToF 3D), un vivaneau selfie de 25 MP et une batterie de 3 905 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 20 W.

Source | Via