Le faible taux de natalité de la Chine est frappé par les coûts vertigineux associés aux mariages

BEIJING – Les problèmes de faible taux de natalité en Chine ont été encore compliqués par les prix élevés exigés pour les dots traditionnelles par les familles des futures mariées. Les plateformes de médias sociaux chinois ont récemment été consternées par le prix que la famille d’un marié a été invité à payer, ce qui a même conduit à la censure de l’histoire par les autorités.

Les fiancés en question ont vu leurs fiançailles s’effondrer après que la famille de la mariée ait exigé 163 000 dollars pour avoir le privilège d’épouser leur fille. En raison de leur manque de ressources financières, le couple a été contraint de se séparer.

“J’ai toujours pensé que les prix excessifs de la mariée étaient des histoires qui n’existaient que sur Internet jusqu’à ce que cela arrive à ma propre famille”, lit-on dans la première ligne de ce qui était l’un des articles les plus populaires du site. Le cousin de l’écrivain est tombé amoureux d’une femme de la province du Jiangxi.

LA COMMISSION CHINOISE DIT QUE COVID A ACCÉLÉRÉ LE TAUX DE NAISSANCE EN BAISSE

L’article est devenu viral et a reçu quelque 22 millions de visites, de nombreux commentaires félicitant le marié et sa famille d’avoir évité de terribles beaux-parents.

La tradition de la dot consistant à offrir des cadeaux à la famille de la mariée existe depuis des centaines d’années en Chine, et bien qu’une loi de 1950 interdise les mariages forcés et toute forme de demande de propriété, la coutume est largement restée en place.

Le déséquilibre démographique substantiel de la Chine a été l’une des causes de l’envolée des coûts. La nation communiste a mis fin à sa politique de l’enfant unique en 2015 et a depuis entraîné un excédent d’environ 34 millions d’hommes, car de nombreuses familles préféraient avoir un fils plutôt qu’une fille. Dans de nombreuses régions, le prix moyen de la mariée peut facilement représenter cinq fois le revenu disponible annuel moyen, et les pressions financières en ont fait un problème pour les autorités chinoises.

LA POPULATION DE LA CHINE DEVRAIT DIMINUER AVANT 2025 : OFFICIEL

Avec une population d’environ 1,4 milliard d’habitants, la Chine continue d’être le pays le plus peuplé du monde. Cependant, avec des taux de natalité en baisse depuis des années, on estime qu’il atteindra un niveau record cette année, tombant en dessous de 10 millions par rapport aux 10,6 millions de naissances de l’année dernière. De plus, le taux de fécondité de la Chine de 1:16 en 2021 était inférieur à la norme OCDE de 2:1 pour une population stable.

Pour lutter contre les faibles taux de croissance, les autorités chinoises ont récemment introduit de nombreuses mesures pour encourager les couples à avoir plus d’enfants, notamment un congé de maternité prolongé et d’autres incitations financières. Pékin a également instauré une période de réflexion de 30 jours pour les couples souhaitant divorcer. Néanmoins, la volonté d’avoir plus d’enfants est parmi les plus faibles au monde. Selon le gouvernement chinois, les prix excessifs de la mariée sont un autre obstacle pour que les jeunes commencent à fonder une famille.

Récemment, les autorités locales ont mis en place de nombreuses règles pour limiter les prix excessifs de la mariée. En septembre, les autorités nationales ont également décidé d’intervenir lorsqu’elles ont annoncé une campagne nationale d’essais pour “promouvoir une série de normes” et une réglementation stricte sur les “normes vulgaires”. La campagne durera jusqu’à la fin de l’année.

LA CHINE VOIT UN PIC DANS LES CAS DE COVID-19

Reuters a récemment rapporté que la Commission nationale chinoise de la santé a déclaré que le COVID-19 avait également contribué à la baisse de les taux de nuptialité et de natalité du pays.

Le rapport de Reuters a poursuivi en disant que les démographes ont également déclaré que La politique “zéro-COVID” sans compromis de la Chine d’éradiquer rapidement toute épidémie avec des contrôles stricts sur la vie des gens peut avoir causé des dommages profonds et durables à leur désir d’avoir des enfants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Reuters a contribué à ce rapport.