Le faible taux de chômage est une bonne nouvelle pour Biden avant l’état de l’Union

Le président américain Joe Biden a applaudi les chiffres de l’emploi publiés vendredi matin, montrant le taux de chômage le plus bas en près de 54 ans, citant le rapport comme un autre exemple de l’efficacité de sa politique.

“La dernière fois que le taux de chômage a été aussi bas, c’était en mai 1969”, a déclaré Biden, s’exprimant depuis la Maison Blanche. “De plus en plus de personnes arrivent sur le marché à la recherche d’un emploi et obtiennent un emploi, un signe positif pour la santé de l’économie à l’avenir.”

Le rapport sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics publié vendredi a révélé que le taux de chômage aux États-Unis était tombé à 3,4%, un creux de près de 54 ans, encore mieux que les 3,6% attendus par les économistes. La masse salariale non agricole a augmenté de 517 000 en janvier, dépassant de loin l’estimation du marché de 187 000 et le gain de 260 000 de décembre.

“Nous avons créé 12 millions – 12 millions d’emplois – depuis que j’ai pris mes fonctions”, a déclaré Biden. “C’est de loin les deux années de croissance de l’emploi les plus fortes de l’histoire.”

Les gains les plus importants ont été enregistrés dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie, qui a créé 128 000 emplois. Les services professionnels et commerciaux, le gouvernement et les soins de santé ont également enregistré des gains importants. Le rapport sur l’emploi de vendredi a montré les gains de masse salariale les plus importants depuis juillet, un signe positif pour l’économie qui entre dans la nouvelle année.

“Même si le marché du travail atteint des sommets historiques, l’inflation continue de baisser. L’inflation a maintenant baissé pendant six mois consécutifs”, a déclaré Biden. “Alors que l’inflation diminue, le salaire net des travailleurs augmente. Les salaires réels augmentent et les salaires des travailleurs à revenu faible et moyen ont augmenté encore plus.”

Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 %, conformément à l’estimation, et de 4,4 % par rapport à il y a un an, soit 0,1 point de pourcentage de plus que prévu.

Le rapport est une bonne nouvelle pour les jours de la Maison Blanche après le discours de Biden sur l’état de l’Union mardi, où il cherche à faire un tour de victoire pour sa gestion de l’économie et exhorte les membres du Congrès à maintenir le cap. Maintenant, dans un gouvernement divisé avec la Chambre sous contrôle républicain et les partis prêts à se disputer sur la levée du plafond de la dette, Biden doit prouver ce message.

“En termes simples, je dirais que le plan économique de Biden fonctionne. Au cours des deux dernières années, nous avons entendu un chœur de critiques annuler mon plan économique”, a déclaré Biden. “Les données d’aujourd’hui montrent clairement ce que j’ai toujours su dans mes tripes : ces critiques et ces cyniques ont tort.”