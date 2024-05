Le faible pourcentage d’Américains dans l’armée est « profondément problématique en tant que démocratie », déclare le représentant Pat Ryan

Washington— Le représentant Pat Ryan a déclaré dimanche qu’il considérait la petite proportion d’Américains – moins de 1% – qui sont des militaires en service actif dans l’armée américaine comme « profondément problématique en tant que démocratie ».

« Lorsque vous perdez le contact entre ceux qui combattent dans nos guerres, leurs familles et tout le monde, c’est quelque chose de si essentiel que nous devons trouver un moyen de rassembler les gens et d’amener davantage de gens à servir », a déclaré Ryan sur « Face the Nation ». avant le Memorial Day.

Ryan, un vétéran, a déclaré que lui et ses collègues du Congrès avaient travaillé pour donner la priorité au recrutement dans le cadre d’un projet de loi annuel sur la défense, citant les difficultés rencontrées par chaque branche de l’armée en matière de chiffres de recrutement.

« Nous avons fait pression et donné de nombreuses instructions pour dire que ce n’est pas acceptable pour le ministère de la Défense », a déclaré Ryan. « Et nous commençons à voir les chiffres augmenter. »

Mais pour le démocrate de New York, il a déclaré que « la chose la plus puissante » qu’il a faite au Congrès est de participer à une tradition de lavage des mains au mémorial des anciens combattants du Vietnam pour marquer le Memorial Day. L’effort bipartisan a été lancé par le représentant Mike Waltz, qui est également apparu dimanche sur « Face the Nation ».

Waltz, un républicain de Floride qui est également un vétéran, a déclaré à propos de la tradition qu’il est « important pour le peuple américain » de voir les législateurs de divers horizons « honorer nos ancêtres » ensemble, malgré leurs différences.

« J’ai vu l’acrimonie et les luttes intestines et j’ai dit, vous savez, rassemblons un groupe de vétérans », a déclaré Waltz, expliquant comment la tradition a commencé. « Des gens qui ont vraiment de la peau dans le jeu. »

Ryan et Waltz ont vanté leurs efforts pour augmenter le nombre d’anciens combattants au Congrès, affirmant qu’ils espèrent que davantage de personnes ayant servi dans l’armée ou effectué leur service national représenteront les Américains.

Et Waltz a souligné que lorsqu’il s’agit de servir le pays, « le service ne doit pas nécessairement se faire uniquement dans l’armée ».

« L’une des choses que nous défendons avec insistance est de nous ramener au service national en tant que pays », a déclaré Waltz. « Cela ne doit pas nécessairement être le port de l’uniforme, mais cela pourrait être le cas dans le parc national, le tutorat en centre-ville, les soins aux personnes âgées. Mais comment pouvons-nous faire sortir les jeunes dans un environnement où ils apprennent le leadership, la discipline, le suivi? » , au service d’une cause plus grande qu’eux-mêmes et auprès de compatriotes américains qui ne ressemblent peut-être pas ou ne viennent pas du même milieu qu’eux. »

Waltz a suggéré que le gouvernement encourage le service, proposant que les jeunes puissent effectuer un an de service après l’obtention de leur diplôme et recevoir une prestation.

« Je pense que nous devons repenser le service en tant que pays », a-t-il ajouté.

