Le faible nombre d’admissions à l’hôpital est la clé d’une décision « délicate » de la feuille de route Covid, selon Matt Hancock

Les restrictions de Covid seront levées ce mois-ci si les admissions à l’hôpital restent faibles dans les prochains jours, a suggéré Matt Hancock, mais il a admis que c’était « un appel délicat ».

Alors que le temps presse vers la décision cruciale le week-end prochain, le secrétaire à la Santé a souligné des données encourageantes défiant les prédictions selon lesquelles la montée subite de la variante Delta submergerait les services.

La souche désormais dominante est 40% plus transmissible, a déclaré M. Hancock – un chiffre que le groupe consultatif Sage avait prévu conduirait à plus de patients à l’hôpital que les vagues précédentes de Covid.

Mais les chiffres sont « largement plats », a-t-il souligné, de plus en plus de preuves que le programme de vaccination réussi a « coupé » le lien entre les infections et les maladies graves.

« Il est trop tôt pour prendre une décision finale », a déclaré M. Hancock, quant à l’opportunité d’achever la feuille de route le 21 juin, l’appelant plus tard « un appel délicat ».

« Nous continuerons à surveiller les données pendant une semaine environ et, de manière critique, surveillerons ce lien entre le nombre de cas et le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital », a-t-il déclaré. Nouvelles du ciel.

Mais il a ajouté : « Il est tout à fait vrai que le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital est globalement stable pour le moment, alors que le nombre de cas augmente – montrant que ce lien n’est plus absolu comme il l’était autrefois. »

Plus tard, M. Hancock a de nouveau souligné que le nombre de personnes nécessitant des soins d’urgence était le test clé, déclarant: « Ce qui compte pour l’ouverture, ce sont les données et le lien avec les hospitalisations. »

Cependant, le secrétaire à la santé n’a pas exclu encore une fois de maintenir des règles pour le port de masques et le travail à domicile, même si, par exemple, la « règle de six » pour les rassemblements en salle est supprimée.

La plus grande pression des députés conservateurs et des entreprises est de mettre fin aux règles de distanciation sociale dans les sites – une décision suspendue le mois dernier, alors que la pandémie recommençait à se développer.

Chris Hobson, le chef des fournisseurs du NHS, a suggéré que le vaccin avait «brisé la chaîne» entre l’infection et la maladie grave, avec «très peu» de patients à double piqûre se retrouvant maintenant à l’hôpital.

Le dernier tableau de bord Covid indique que 869 patients ont été admis la semaine dernière – pratiquement inchangés par rapport à la semaine précédente – mais aucun chiffre n’a été publié depuis le 1er juin.

Le professeur Anne Johnson, présidente de l’Académie des sciences médicales, a convenu qu’il était « rassurant que nous n’ayons pas encore constaté de hausse du nombre d’admissions et de décès ».

Mais elle a averti qu’il était trop tôt pour en être certain – avec trois semaines, généralement, entre l’assouplissement des restrictions et l’hospitalisation – en ajoutant: « Nous devons donc surveiller très attentivement quels sont les résultats. »

Les derniers chiffres officiels ont révélé 5 341 nouvelles infections au cours de la période précédente de 24 heures, mais seulement quatre décès ont été enregistrés.

Pendant ce temps, les travaillistes ont soutenu la vaccination des enfants, malgré certains dirigeants mondiaux de la santé appelant à ce que les pays pauvres reçoivent d’abord des vaccins.

« Je pense que vous devez écouter ce que les gens disent en première ligne », a déclaré Lisa Nandy, la secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, soulignant son soutien au mouvement dans les zones sensibles, notamment Bolton et Blackburn.

Mme Nandy a suggéré que «l’augmentation des taux d’infection» pourrait retarder la feuille de route – mais a rejeté les zones les plus touchées qui progressent plus lentement que le reste du pays, car «les verrouillages locaux n’ont tout simplement pas fonctionné».

M. Hancock a été critiqué après avoir nié avoir prétendu avoir « jeté un anneau de protection autour des maisons de soins » au début de la pandémie – malgré la déclaration désormais notoire en direct à la télévision.

Sur la décision de la feuille de route, le secrétaire à la Santé a déclaré: «Nous donnerons aux gens suffisamment de temps avant la date du 21 juin qui est la prochaine étape – qui ne doit pas être avant le 21 juin – et l’essentiel est de voir si le quatre tests que nous avons fixés ont été satisfaits.

«C’est en termes de nombre de cas, et les cas augmentent légèrement, le nombre d’hospitalisations, qui sont beaucoup plus stables. C’est parce que le troisième test, le déploiement du vaccin, se passe incroyablement bien.

« Ensuite, bien sûr, nous devons examiner l’impact des nouvelles variantes et nous avons constaté un impact très important d’une nouvelle variante – la variante Delta – au cours du dernier mois environ. »