Le faible niveau d’eau du Mississippi révèle un naufrage

BATON ROUGE (AP) – Un naufrage a émergé le long des rives du fleuve Mississippi à Baton Rouge, en Louisiane, alors que les niveaux d’eau chutent – ​​menaçant d’atteindre des niveaux record dans certaines régions.

Le navire, que les archéologues pensent être un ferry qui a coulé de la fin des années 1800 au début des années 1900, a été repéré par un résident de Baton Rouge marchant le long du rivage au début du mois. La découverte est la dernière à faire surface à cause du reflux des eaux causé par la sécheresse. Au cours de l’été, la décrue des eaux dans la zone de loisirs nationale du lac Mead a révélé plusieurs restes de squelettes, d’innombrables poissons desséchés, un cimetière de bateaux oubliés et même un engin coulé datant de la Seconde Guerre mondiale qui arpentait autrefois le lac.

“Finalement, la rivière remontera et (le navire) retournera sous l’eau”, a déclaré Chip McGimsey, l’archéologue de l’État de Louisiane, qui a inspecté l’épave au cours des deux dernières semaines. “C’est en partie la raison pour laquelle nous avons fait le gros effort pour le documenter cette fois, car elle ne sera peut-être pas là la prochaine fois.”

McGimsey pense que le navire pourrait être le Brookhill Ferry, qui transportait probablement des personnes et des chariots tirés par des chevaux d’un côté à l’autre de la rivière – avant que des ponts majeurs ne traversent le puissant Mississippi. Les archives des journaux indiquent que le navire a coulé en 1915 lors d’une importante tempête.

Mais ce n’est pas la première fois que les faibles niveaux d’eau révèlent le navire. McGimsey a déclaré que de minuscules parties du navire avaient été exposées dans les années 1990.

“A cette époque, le navire était complètement rempli de boue et il y avait de la boue tout autour, donc seuls les sommets des côtés étaient visibles, donc (les archéologues) n’ont vraiment pas vu grand-chose d’autre. Ils ont dû déplacer beaucoup de terre juste pour avoir des fenêtres étroites pour voir des morceaux », a déclaré McGimsey.

Aujourd’hui, un tiers du bateau, mesurant 95 pieds (29 mètres) de long, est visible sur le rivage boueux près du centre-ville de Baton Rouge.

McGimsey s’attend à d’autres découvertes alors que les niveaux d’eau continuent de baisser, ayant déjà reçu des appels concernant deux autres naufrages possibles.

Mais le niveau d’eau inhabituellement bas dans le cours inférieur du Mississippi, où les précipitations sont inférieures à la normale depuis la fin août, a également conduit au chaos – provoquant le blocage des barges dans la boue et le sable, entraînant des restrictions des voies navigables de la Garde côtière et perturbant transport fluvial pour les expéditeurs, les plaisanciers et les passagers d’un croisiériste.

À Baton Rouge, la rivière repose à environ 1,5 mètre de profondeur, selon le National Weather Service – son niveau le plus bas depuis 2012.

Les niveaux d’eau devraient encore baisser dans les semaines à venir, freinant l’activité économique de la région et menaçant potentiellement les emplois.

Sara Cline, l’Associated Press