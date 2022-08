Le FAI local du Michigan s’étend à des centaines de foyers supplémentaires

Après que Jared Mauch ait eu du mal à obtenir un bon service haut débit dans les régions rurales du Michigan auprès d’AT&T ou de Comcast, il aurait construit son propre fournisseur de services Internet fibre jusqu’au domicile, ou FAI. Maintenant, Mauch étend ses services locaux grâce à une subvention gouvernementale de 2,6 millions de dollars, qui fait partie des fonds de relance fiscale nationaux et locaux de l’America Rescue Plan, Ars Technica signalé mercredi.

Lorsque Ars Technica a écrit pour la première fois sur Mauch et son FAI, Washtenaw Fiber Properties LLC, en janvier dernier, il fournissait un service Internet à 30 foyers du Michigan. Il aurait décidé de créer son propre FAI après que Comcast ait demandé 50 000 $ pour étendre son réseau câblé jusqu’à son domicile.

Mauch utiliserait maintenant l’argent de la subvention pour étendre ses services à des centaines d’autres foyers. Il a signé un contrat en mai avec les responsables locaux du comté de Washtenaw qui l’oblige à desservir 417 foyers, mais il envisage près de 600 clients potentiels, selon Ars Technica. Son FAI fournirait des vitesses allant jusqu’à 100 Mbps avec des données illimitées pour 55 $ par mois ou 1 Gbps avec des données illimitées pour 79 $ par mois.

Réseaux fibre haut débit se sont rapidement développés aux États-Unis grâce en partie au télétravail influencé par la pandémie et aux subventions gouvernementales. Des programmes américains tels que le Rural Digital Opportunity Fund et Broadband Equity ont encouragé les fournisseurs de services Internet à offrir un accès plus rapide à des endroits aux États-Unis qui, à l’origine, n’auraient pas été rentables.

En novembre dernier, le président Joe Biden a signé un accord de 1,2 billion de dollars projet de loi sur les infrastructures qui a consacré 65 milliards de dollars à l’accès à large bande. La nouvelle loi vise à aider à fermer fracture numérique, qui fait référence au clivage entre certaines régions et groupes démographiques qui ne sont pas équipés de technologie moderne et ceux qui le sont.

L’actualité récente met en évidence la façon dont les communautés qui manquent de ressources pour les besoins numériques créent les leurs. La construction, couverte par le financement de Mauch, commencera sur une zone qui entoure un lac dans le canton de Freedom en août, a rapporté Ars Technica.

“De manière générale, c’est une zone à faible revenu ainsi qu’une zone sans service depuis très longtemps, à part le cellulaire ou le sans fil”, a déclaré Mauch à la publication. “L’objectif est de réduire l’écart sur eux très rapidement.”