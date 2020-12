MIAMI: Ryan Fitzpatrick sait comment les interceptions peuvent changer un jeu car il en a lancé 169, faisant de lui un grand fan de son coéquipier Xavien Howard.

Le demi de coin des Miami Dolphins mène la NFL avec sept interceptions.

C’est une sensation formidable de s’asseoir sur le canapé et de regarder la tablette, et quelqu’un vous remet votre casque et vous dit: «Hé, nous étions de retour. X a eu une autre interception », a déclaré Fitzpatrick. « C’est incroyable. Il a toujours le ballon. C’est un joueur assez spécial.

Howard est le principal catalyseur de l’amélioration remarquable des défenses des dauphins cette année. Ses compétences d’arrêt contre certains des meilleurs receveurs de la ligue ont permis à Miami (7-4) de battre les ennemis avec un plan risqué et heureux qui nécessite une couverture individuelle serrée dans le secondaire.

Lorsque les quarts tourmentés jettent Howard sur le chemin, ils paient souvent.

C’est inspirant de voir comment il met la main sur le ballon, déclare son coéquipier Nik Needham. C’est comme, mec, tu essayes de suivre et de faire autant de jeux que ce mec. C’est un grand joueur.

Howard a ralenti en raison de blessures dans le passé. Il a été opéré des deux genoux et n’a disputé que 28 des 48 matchs possibles en 2017/19.

Pourtant, il mène la NFL avec 19 interceptions depuis 2017. Maintenant, à 27 ans, il est en bonne santé et joue mieux que jamais.

Howard et Byron Jones sont sans doute le meilleur tandem de demi de coin de la ligue dans une équipe qui se classe deuxième de la ligue pour le nombre de points alloués par match. Mais alors que Jones est stable, Howard est un meneur de jeu.

En plus d’être sur la bonne voie pour la première saison à deux chiffres de la NFL en interceptions depuis 2007, il se classe deuxième de la ligue avec 15 passes défendues.

Le coordinateur défensif Josh Boyer loue également la façon dont Howard a défendu la course, affirmant qu’il ne cesse de s’améliorer.

Il a toujours réalisé de bonnes performances globales, dit Boyer, «devenant un virage complet et le faisant de manière très constante sur une longue période de temps. C’est vraiment un honneur pour lui et son éthique de travail qui ont vu des progrès semaine après semaine.

La semaine dernière, Sam Darnold des Jets de New York a jeté le chemin de Howard 10 fois. Les résultats: une interception et trois passes pour 37 verges et une note de passage de 2,9.

Pourquoi les équipes continuent-elles à faire du chemin?

Je ne suis pas surpris, dit-il. «Chaque semaine, je suis probablement le meilleur receveur de l’équipe, alors je m’attends à ce qu’ils lancent le ballon à ce gars, peu importe qui est sur lui. Ils ont l’impression de vouloir donner à leur homme la meilleure chance d’attraper le ballon.

«J’ai juste joué le ballon et vraiment juste fait mon truc.

Cette semaine, il se prépare à vaincre AJ Green, sept fois récipiendaire du Pro Bowl des Bengals de Cincinnati. Puis vient Tyreek Hill des Chiefs de Kansas City. Et peut-être finalement, le premier match éliminatoire de Howard depuis sa saison recrue en 2016.

Les dauphins montent, tout comme leur meilleur joueur.

J’ai l’impression de m’améliorer », dit Howard. J’ai subi cette attitude suite à une blessure due à la faim. Pour moi, j’ai l’impression que le ciel est la limite.

