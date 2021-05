Le voyage du Royaume-Uni à l’Eurovision a atteint un point bas ce week-end, alors que Embers de James Newman n’a pas réussi à mettre le feu au monde et a reçu un humiliant «point nul».

On est bien loin de l’euphorie de 1997, lorsque Katrina and the Waves a remporté la victoire avec Love Shine A Light.

Je crois que James Newman est considéré comme un grand auteur-compositeur, mais peut-être en tant que leader charismatique fort et chanteur confiant, il a été égaré, écrit Katrina

Depuis lors, le Royaume-Uni a souvent eu du mal à marquer à deux chiffres et la défaite humiliante de ce week-end – le deuxième score nul de l’histoire de la compétition – a laissé les Britanniques furieux de marquer « politique » et exigeant que nous nous retirions pour de bon.

Mais Katrina Leskanich, chanteuse principale de Katrina and the Waves, soutient qu’une meilleure chanson et une meilleure interprète sont la clé d’un renouveau de l’Eurovision.

«Lorsque Katrina and the Waves a représenté le Royaume-Uni à l’Eurovision, il y a 24 ans, j’ai senti que ma performance était forte et que la réaction du public était positive, mais les gens autour de nous n’arrêtaient pas de dire » le Royaume-Uni ne peut pas gagner à cause du vote politique « .

Pourtant, nous avons gagné avec la plus grande marge de tous les temps et je me sentais euphorique. Donc, alors que les gens pourraient dire que la défaite de ce week-end est due à la politique, je ne crois pas au vote politique – à part la Grèce et Chypre, mais tout le monde en est conscient.

Il est déraisonnable de suggérer que tant de pays auraient un programme contre le Royaume-Uni alors que tant d’artistes musicaux d’ici sont aimés dans le monde entier et reconnus pour leur génie. Nous avons juste un angle mort avec cette compétition.

Au fil des ans, nous avons présenté pas mal d’artistes inexpérimentés qui ne pouvaient tout simplement pas livrer la magie la nuit. Et la plupart des chansons ont été médiocres.

En regardant le spectacle hier soir, j’ai trouvé que la compétition était féroce et que la plupart des artistes ont présenté des performances qui les montraient comme des chanteurs et des artistes accomplis.

Je crois que James Newman est considéré comme un grand auteur-compositeur, mais peut-être en tant que leader charismatique fort et chanteur confiant, il était mal placé.

Ce que nous devons faire, c’est demander à un acte avec une confiance suprême, une expérience de la scène et un palmarès pour les succès qui savent comment posséder la scène et avoir un impact dramatique, puis les associer à une chanson incroyable.

Assurez-vous qu’ils ont fière allure et ont un sex-appeal ou un gadget dont tout le monde parle. Et, bien sûr, qu’ils peuvent chanter à temps et en harmonie.

J’avais déjà donné plus de 2000 spectacles avant de monter sur la scène de l’Eurovision. Ce fut une expérience inestimable et m’a donné la confiance nécessaire.

Nous avons également eu une chanson hymne, positive, feel good avec un bon rythme et un refrain meurtrier. En plus de cela, nous avions cette certaine qualité de star, le charisme et le razzamatazz du showbiz.

Le groupe était ensemble depuis 20 ans et nous avions fait beaucoup d’albums ensemble et nous avions une grande équipe des meilleurs du secteur, de nos choristes à notre producteur de disques.

D’autres pays proposent des interprètes connus ainsi que des numéros plus aventureux et de grandes chansons.

Vous devez être évident et plus grand que nature, audacieux et confiant, posséder la chanson et la scène.

J’ai adoré Shum de Go_A de l’Ukraine. J’ai trouvé que la chanson et la performance étaient excellentes.

J'ai été un peu surprise que l'Italie ait gagné, écrit Katrina

Go_A avait des visuels forts et un chanteur confiant, à la fois dynamique et énergique. C’était une chanson très optimiste qui a résonné avec le public.

J’ai été un peu surpris que l’Italie ait gagné. Les chansons rock ne gagnent généralement pas l’Eurovision à l’exception de Lordi de Finlande qui a chanté Hard Rock Hallelujah, en 2006.

Mais Maneskin était sexy, confiant, énergique et amusant et ils avaient l’air super et cela semblait être ce que tout le monde recherchait de la nuit.

Des acteurs connus au Royaume-Uni hésitent à se joindre à eux par crainte d’échouer ou d’être considérés comme «ringards».

Vous avez besoin de beaucoup de balles pour faire face à un échec potentiel sur une grande scène, mais si les bons ingrédients sont présents, cela fonctionne et c’est une excellente plate-forme pour diffuser votre musique à l’échelle mondiale.

Mais la chanson est également cruciale.

Même si nous étions représentés par Adele qui est connue et aimée et qui a une multitude de fans d’autres pays, ils ne voteraient pour elle que SI SA CHANSON ÉTAIT ASSEZ BON !!!!! Et par là, je veux dire, vous ne pouvez pas simplement envoyer à Adele une piste d’album.





Je ne pense pas que les «points nuls» du Royaume-Uni fassent partie d’un retour de bâton du Brexit. Si tel est le cas, quelle est l’excuse pour tous les mauvais scores du Royaume-Uni avant le Brexit?

Le nouveau système de points, qui partage les votes entre le panel du pays et le public, est brutal mais juste.

Si nous continuons à soumettre des actes qui n’ont pas le «facteur wow», nous n’avons aucune chance de gagner. »

Katrina and the Waves remporte la victoire avec Love Shine A Light en 1997