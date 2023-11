Le facteur qui a battu LSU et sauvé la saison de l’Alabama

Il y avait beaucoup de choses à considérer au lendemain de samedi soir au stade Bryant-Denny.

La victoire 42-28 de l’Alabama contre LSU avait un peu de tout, d’une touche de controverse dans le jeu à un micro chaud d’après-match. Ces deux-là ne savent rien du fait de jouer 60 minutes ennuyeuses de football conventionnel et que cela ne change jamais.

Il y a cependant un chiffre qui me frappe constamment en tant que facteur extrêmement important dans un match à deux touchés. Il s’agit d’un score sur un long tableau dans la boîte, mais il semble être l’un des séparateurs les plus importants de gagnants et de perdants.

L’Alabama a fait face à 14 troisièmes essais sous les lumières, sa saison étant à nouveau suspendue au-dessus d’une fosse aux serpents. Une seule fois cette saison, ils en ont affronté davantage.

Sur ces 14, Jalen Milroe and Co. en a converti 11.

Il s’agit d’un taux de réussite de 78,6 %, ce qui est peu courant : l’efficacité le soir où l’Alabama en avait le plus besoin. Non seulement cela a fait attendre un peu plus longtemps l’offensive la mieux classée et clairement efficace de LSU, mais cela a signifié des points sur le tableau d’affichage.

Non, ce n’était pas l’attaque rapide et les bombes qui ont amélioré les Tigres. Il s’agissait de maintenir les efforts.

Et ce succès situationnel était suffisamment crucial pour être mentionné dans la cinquième phrase de la déclaration d’ouverture de la conférence de presse d’après-match de Nick Saban.

“Notre attaque contrôlait le rythme du match, surtout en seconde période, et je pense que c’était la différence dans le match – avoir plus de 500 verges offensives”, a-t-il déclaré, “mais la clé était d’être 11 sur 11”. -14 au troisième essai et être capable de garder le ballon, ce qui l’a éloigné d’eux, ce qui était une vraie clé.

Selon nos recherches, l’Alabama n’a pas converti 78,6 % des troisièmes essais (minimum de 10 tentatives) depuis la victoire de l’Iron Bowl en 2012 contre Auburn. L’Alabama fait partie des trois premiers du pays en termes de conversions en troisième essai depuis quatre saisons et était n ° 1 en 2020, mais n’a pas eu un match aussi efficace que celui de samedi en près de 11 saisons.

Et lorsque vous marquez des touchés sur six des neuf drives en dehors des situations de fin de mi-temps, vous devrez choisir la bonne fourche sur ces troisièmes routes.

Les trois défaites de l’Alabama au cours des deux dernières saisons en témoignent. Le Tide était un total de 17 pour 43 (ou 39,5 %) lors de sa défaite contre le Tennessee (6 pour 13) et LSU (6 pour 16) l’automne dernier et le Texas (5 pour 14) en septembre.

Convertissez-en un ou deux ici ou là et cela aurait pu être des histoires qui se terminaient comme celle de samedi.

Effectuez un zoom arrière et l’importance de cette statistique apparaît. Trois des six meilleures équipes du sondage AP – le Michigan, l’Oregon et la Géorgie – figurent parmi les quatre meilleures équipes en termes de pourcentage de conversion. L’Alabama est au 6e rang du FBS avec un pourcentage de saison de 47,7 %

Regardez de plus près à quel point l’Alabama a été si efficace lors des troisièmes essais et le tableau devient clair.

Ils ont converti les trois troisièmes essais nécessitant plus de neuf verges – chaque Jalen Milroe brouille, y compris un touché de 21 verges.

Milroe était également un parfait 5-en-5 pour 93 verges par la passe alors que c’était une meilleure option. Le contexte est ici important.

À deux reprises, Milroe a frappé les porteurs de ballon pour des gains énormes lors des troisièmes jeux.

La première était une véritable improvisation lorsqu’une troisième poche et une huitième sont tombées en panne. Au lieu de courir dans la circulation, il a lancé une passe juste au moment où un plaqueur arrivait. Jase McClellan a parcouru 42 verges.

Quelques minutes plus tard, Milroe a lancé une troisième passe juste au-dessus du bout des doigts du secondeur vedette Harold Perkins vers les mains tendues de Jamarion Miller. L’étudiant de deuxième année a porté 35 verges au LSU 32, préparant Milroe pour son touché de 21 verges (en troisième et 9) juste avant la mi-temps.

Il y avait une confiance et un confort dans le programme sur chacun de ces jeux qui ont aidé l’Alabama à suivre le rythme offensif torride de LSU en première mi-temps.

C’est remarquable parce que cela n’a pas commencé aussi bien. Après avoir rejoint l’ailier rapproché CJ Dippre pour 11 verges lors du premier tiers du match, Milroe a été limogé lors du prochain dans une scène trop familière des huit premiers matchs de la saison. Cela a fait sortir James Burnip du banc pour ce qui serait finalement son seul botté de dégagement de la soirée après avoir obtenu une moyenne de 5,0 par match auparavant.

Les deux seules autres conversions de troisième baisse ayant échoué ont eu lieu dans ce qui est généralement une zone de sécurité. Tous deux sont entrés dans la ligne des 30 verges du LSU, convoquant Will Reichard qui n’avait pas raté un panier toute la saison. Bien sûr, c’est l’astérisque de l’histoire puisque le botteur senior normalement automatique a raté les deux longs paniers après les deux autres conversions ratées.

Sinon, l’offensive très ridiculisée de l’Alabama a été presque impeccable dans les moments les plus importants. Ce ne sont pas tous des moments destinés aux montages de tableaux vidéo et aux moments dramatiques. La plupart étaient assez routiniers.

Mais additionnez-les et c’était probablement la plus grande différence entre gagner et perdre un soir où l’Alabama ne pouvait pas se permettre cette dernière.

Michael Casagrande est journaliste pour l’Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @ParCasagrande ou sur Facebook.