En investissement, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Mais avec le recul, la sagesse et l’expérience accumulées par d’autres investisseurs peuvent faire de vous un meilleur bâtisseur et gestionnaire de votre portefeuille, disent les experts. Voici comment.

Dans un récente enquête auprès des clients menée par Charles Schwab , 33 % des investisseurs attribuent leur plus grand succès en matière d’investissement à la patience face à la volatilité. Des recherches minutieuses (avec 16 % des répondants) et des rendements élevés (11 %) occupent les autres places du podium.

Pensez à votre plus grand succès en matière d’investissement. Il s’agissait peut-être d’une méga-entreprise dont vous aviez acheté les actions alors qu’elle n’était qu’une startup. Peut-être que vous êtes entré et sorti de la crypto au bon moment. Peut-être avez-vous même réussi à encaisser une action mème.

Une autre façon de vous aider à tenir le coup lorsque les choses se compliquent : achetez un portefeuille largement diversifié et y prêtez le moins d’attention possible. Spenser Liszt, planificateur financier certifié et fondateur de Motif Planning, rappelle une vieille étude de Fidelity qui a trouvé que ses comptes les plus performants appartenaient à des investisseurs décédés ou oubliés leurs mots de passe.

« Si vous avez acheté une action en espérant qu’un changement important et séculaire se produirait au cours des prochaines années, vous pouvez être plus patient en sachant que c’est quelque chose que vous avez identifié à l’avance et qui va prendre un certain temps à se concrétiser », dit-il.

Une façon de vous préparer au succès sur ce front est de garder à l’esprit la raison de votre achat chaque fois que vous ajoutez un investissement à votre portefeuille, explique Mark Riepe, directeur du Schwab Center for Financial Research.

Négocier des actifs très risqués au bon moment a permis à certains spéculateurs de faire fortune du jour au lendemain. Mais pour la plupart des investisseurs, la formule gagnante est bien plus ennuyeuse : acheter des actifs qui s’apprécient, les conserver sur une très longue période et laisser les intérêts composés opérer leur magie.

Conserver votre portefeuille dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse largement diversifiés vous évite également d’avoir à effectuer les recherches nécessaires pour choisir des actions, des obligations ou des cryptomonnaies individuelles, ce qui peut être plus que ce que de nombreux investisseurs non professionnels peuvent gérer, explique Liszt.

« L’histoire conventionnelle en matière de recherche est qu’il faut une heure par jour par entreprise dans laquelle on investit », dit-il. « Pensez au nombre d’heures dont nous disposons dans la journée pour nos autres intérêts qui ne consistent pas à investir ou à rechercher des entreprises. »

Si vous souhaitez consacrer une partie de votre portefeuille aux investissements que vous choisissez, assurez-vous de mettre en place des garde-fous pour vous assurer que vous prenez des décisions judicieuses qui ne sont pas basées sur des impulsions, explique Riepe.

« Vous pourriez dire : « Je ne prendrai pas de décision d’investissement à moins d’avoir suivi ces quatre ou cinq étapes » », dit-il. « Cela peut inclure de vous exposer à d’autres opinions qui peuvent être en désaccord avec vous. Regardez ce que disent ces autres personnes – peut-être avez-vous lu des rapports d’analystes contestant votre opinion. »

La mise en place d’un processus de recherche solide vous permet de réfléchir clairement lorsqu’un investissement perd de la valeur. En considérant les différents résultats possibles pour une entreprise lorsque vous achetez, vous ne serez pas surpris si une action ne répond pas immédiatement à vos attentes.

« Si vous rédigez votre thèse – j’achète pour ces raisons et je suis conscient des risques suivants – alors vous pourrez voir comment les choses se déroulent et être patient face à la volatilité », explique Riepe. « Si je découvre dans 18 mois que deux pieds de ce tabouret sont tombés, je pourrai être plus sûr qu’il est temps de passer à autre chose. »

