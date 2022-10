Le facteur de peur de Liverpool affaibli par la crise du début de saison, déclare Paul Merson | Nouvelles du football

Dans sa dernière chronique Sky Sports, Paul Merson dit que Liverpool perd son facteur de peur, a commencé cette saison pire que sa défense du titre de Premier League 2020/21, et que la fatigue affecte Jurgen Klopp et ses joueurs.

Des défaites consécutives contre Nottingham Forest et Leeds en difficulté ont prolongé l’un des pires départs de Liverpool en une saison de Premier League.

Liverpool occupe la neuvième place du tableau avec 16 points après 12 matchs, avec quatre victoires, quatre nuls et quatre défaites, ce qui a déjà conduit Klopp à annuler à plusieurs reprises le défi du titre de son équipe.

Lisez la suite pour les réflexions du Magic Man sur le début de campagne léthargique de Liverpool, ainsi que ses réflexions après une autre performance hypnotique de Kevin De Bruyne, l’incarnation moderne de la grandeur en Premier League…

Liverpool perd le facteur de peur

Faire une performance comme Liverpool l’a fait contre Manchester City, puis enchaîner avec des défaites contre Nottingham Forest et Leeds est inexcusable. Liverpool a fait un pas en avant et quatre pas en arrière !

Seuls les joueurs peuvent réaliser une performance comme ils l’ont fait contre City, puis contre Forest et Leeds. Seuls les joueurs peuvent vous dire ce qui était différent à ces occasions.

Après la performance contre City, nous avons pensé, c’est parti. Avec Forest et Leeds ensuite, c’était l’occasion pour Liverpool de décoller. Mais maintenant, ils sont en grande difficulté. Jurgen Klopp doit s’arracher les cheveux.

Les équipes n’ont plus peur de Liverpool. Cela reflète lentement ce qui s’est passé avec Old Trafford. En tant que joueur, je redoutais d’aller à Manchester United. Avant, vous jouiez bien là-bas et vous vous faisiez toujours battre, aujourd’hui, si vous jouez bien là-bas, vous gagnez. Si vous jouez bien à Liverpool maintenant, il y a de fortes chances que vous gagniez.

Liverpool perd son facteur de peur, et cette saison est déjà pire que la saison où ils ont défendu le titre. En 2020/21, ils venaient de remporter la ligue pour la première fois depuis combien d’années. J’ai pu comprendre cette saison, j’ai été là, j’ai gagné le championnat et je sais ce que c’est la saison suivante quand tout le monde veut te battre, sans parler des blessures subies par des joueurs clés.

Mais c’est complètement différent maintenant, Liverpool le sait. Ils ont cette expérience à leur actif et il n’y a aucune excuse pour leurs performances cette saison.

Missing Mane parle

Image:

Liverpool manque Sadio Mane, selon Paul Merson





J’ai dit à maintes reprises à quel point la perte de Sadio Mane a été énorme pour Liverpool, à qui on me dit que ce n’est pas à blâmer pour leurs luttes. Ma question est : si ce n’est pas Mane, qu’est-ce que c’est alors ?

Je me souviens que lorsque Liverpool était le meilleur du secteur en fermant par l’avant, ils récupéraient le ballon haut et étaient au but en une passe. À quand remonte la dernière fois qu’ils ont fait ça?

Ensuite, il y avait les quelque 20 buts que Mane marquait une saison, souvent vainqueurs ou les premiers des matchs – de gros buts. Mane est parti maintenant et Liverpool doit trouver un moyen de faire face sans lui, ce qu’il n’a pas encore pu faire.

Alors qu’Arsenal a mal joué à Southampton et Leeds mais a évité la défaite, Liverpool perd quand il joue mal. Ils sont dans une position similaire à celle dans laquelle Arsenal s’est retrouvé la saison dernière.

Les perspectives de Liverpool ont toutes changé depuis le début de la saison. Ils ne sont plus des prétendants au titre de Premier League, ils doivent entrer dans le top quatre et sécuriser le football de la Ligue des champions, c’est aussi simple que cela. S’ils n’entrent pas dans le top quatre, la vente de Mane pour 30 millions de livres sterling commencera à paraître vraiment, vraiment mauvaise.

Klopp a-t-il emmené Liverpool aussi loin qu’il le peut ?

Klopp pensera-t-il qu’il a emmené Liverpool aussi loin qu’il le peut? Je ne suis pas sûr, mais une chose dont je suis certain, c’est que ce sera finalement sa décision. Liverpool doit le garder mais chaque fois que viendra le moment de prendre une décision, ce sera la sienne.

Klopp est un manager d’élite, il n’est pas fait pour terminer quatrième de la ligue, pour ce genre de managers, ce n’est pas le succès.

Klopp voudra du changement. Je ne pense pas qu’il ait été beaucoup soutenu, oui, ils ont dépensé 85 millions de livres sterling pour Darwin Nunez mais c’était un joueur, ils en ont besoin de plus s’ils veulent revenir là où ils étaient.

Ce que Klopp a fait à Liverpool, remportant la ligue après toutes ces années, est un travail acharné. Il a travaillé ses chaussettes, il frappe chaque balle sur la ligne de touche. Tout comme les joueurs, Klopp sera fatigué et vous serez plus fatigué lorsque vous ne gagnerez pas de matchs que lorsque vous gagnerez.

Vous devez vous rappeler que la majorité de ce groupe de joueurs, à l’exception d’un seul, le déchire depuis six ans. Cela finira par faire des ravages sur n’importe quel joueur, je me fiche de qui vous êtes. Liverpool n’est pas paresseux, c’est une équipe travailleuse qui travaille dur et, tout à coup, tout ce travail acharné les rattrape.

De Bruyne continue d’offrir la grandeur

Comme nous tous, je n’ai plus de mots pour décrire Kevin De Bruyne. Vous voyez beaucoup de joueurs qui ont des hauts et des bas, mais De Bruyne est toujours bon. C’est un joueur doué, cela ne fait aucun doute, mais il est en compagnie de Paul Scholes et Ryan Giggs dans un groupe restreint de joueurs qui l’ont fait année après année.

Combien de joueurs avons-nous vu passer une bonne saison, obtenir un contrat massif et ensuite s’effondrer. Vous pouvez les dévider pour toujours. Mais la mentalité de vouloir rester au sommet, s’épanouir pour être le meilleur des meilleurs, c’est la mesure de la grandeur.

Les gens ont la mémoire courte dans le football. Si vous marchiez dans la rue et demandiez à quelqu’un de nommer les 20 meilleurs joueurs offensifs qui ont joué en Premier League, un nom comme Robert Pires ne serait pas mentionné et pourtant il a joué régulièrement pendant des années dans l’une des meilleures équipes que nous ayons vu. Il n’y a aucune chance que cela se produise avec De Bruyne, ce qui vous montre à quel point il est brillant.

Je ne savais pas qu’il avait négocié ses propres contrats à Manchester City, mais cela ne me surprend pas. Il apparaît simplement comme une personne sensée qui veut juste jouer au football. Vous avez l’impression qu’il jouerait pour rien !

Il sait que s’il joue bien et fait les bonnes choses, tous ces extras autour du football viendront. Il a tout déchiré à Manchester City. Il est l’un des plus grands que la Premier League ait jamais vu.