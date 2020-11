Le facteur de l’Alabama surprend le garçon d’anniversaire avec un cadeau

Lorsque Chip Matthews a entendu le camion de courrier arriver le jour de son sixième anniversaire, il s’est précipité – ne sachant pas qu’il reviendrait avec un trésor.

À l’extérieur de la maison, décorée de ballons d’anniversaire, la facteur Tawanna Purter tenait une pile de boîtes. L’un d’eux était marqué du nom de Chip et d’une salutation pour sa journée spéciale, le 5 novembre.

«Alors, quand il est venu en courant vers la porte, j’ai dit: ‘Vous devez être Chip!’ Et il était comme, oui. J’ai dit: “C’est ton anniversaire aujourd’hui?” Et il a commencé à sourire », a déclaré Purter.

«Alors, j’ai dit: ‘Laissez-moi voir si je peux vous trouver quelque chose pour votre anniversaire.’» Elle a vérifié sa poche et l’a surpris avec un cadeau: un billet d’un dollar et quatre quarts.

C’est le genre de chose que fait Purter – «J’aide n’importe qui, je m’en fiche», dit-elle – surprendre les gens avec de l’essence ou de l’argent à l’épicerie quand ils en ont besoin, payer la gentillesse des autres qui l’ont aidée quand elle se débattait pour garder un emploi.

Ce jour-là, le facteur de 42 ans a rendu un petit garçon très heureux.

«Il était extatique», a déclaré sa mère, Bonnie Matthews. «Il est revenu en courant dans la maison en agitant simplement son argent, tellement excité qu’il a reçu de l’argent pour son anniversaire d’un endroit très spécial et inattendu.

Chip économise pour acheter une figurine Spider-Man. Sa mère a déclaré que ce geste aimable a donné à l’Opelika, en Alabama, l’espoir de la famille après les longs mois d’isolement pandémique, au cours desquels elle a perdu son emploi de conseillère scolaire.

«Notre famille, comme de nombreuses familles, a beaucoup souffert … a eu des défis assez importants. Et donc, des gestes comme ça, je pense que ce sont les choses, ce sont les souvenirs que nous espérons retirer de ces neuf mois », a déclaré Bonnie Matthews.

Elle espère que Chip et sa sœur de 8 ans, Bennett, s’en souviendront quand ils seront grands. “Pas le laid qui était là en ce moment, mais le bien et le genre et le don.”

Une photo d’un Chip and Purter souriant à côté du camion de courrier a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Purter a dit qu’elle essayait juste de redonner, parce que les gens sont souvent gentils avec son fils de 8 ans, Joshua, et lui donnent parfois un ou deux dollars pour égayer sa journée.

Un jour récent, Chip a entendu le camion de courrier et s’est précipité à nouveau, cette fois pour livrer une enveloppe avec une carte de remerciement pour son facteur préféré. Ils ont souri à nouveau et ont posé pour une autre photo.

“Même si … personne ne sait comment ils vont réussir d’ici au lendemain”, a déclaré Purter, “il y a encore des gens qui … prennent leur temps et veulent toujours faire preuve de gentillesse.”

Depuis ce jour, les familles sont restées en contact. Purter a eu du mal à trouver quelqu’un qui puisse prendre soin de son fils, et Matthews a accepté de le surveiller chez elle afin qu’il puisse assister à des cours virtuels pendant que sa mère est sur son itinéraire de courrier. Ils sont ravis d’un lien qui a commencé avec un petit cadeau d’anniversaire qui a uni deux familles.

«Ce fut un moment formidable», a déclaré Matthews. «Il y avait une raison pour laquelle nous avons été réunis.

«One Good Thing» est une série qui met en lumière des individus dont les actions fournissent des lueurs de joie dans les moments difficiles – des histoires de personnes qui trouvent un moyen de faire une différence, aussi petite soit-elle. Lisez la collection d’histoires sur https://apnews.com/hub/one-good-thing

