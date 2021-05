Le facteur «cool» du détaillant et l’échelle de Walmart font le lien

La PDG de Gap, Sonia Syngal, pense que Walmart est le partenaire idéal pour le détaillant de vêtements alors que les deux sociétés s’efforcent de lancer ensemble une nouvelle marque pour la maison.

« C’est un nouveau chapitre pour nous », a déclaré Syngal à Jim Cramer de CNBC sur « Mad Money » jeudi soir. « Nous sommes enthousiasmés par l’ampleur de Walmart, associée à la fraîcheur de Gap. »

CNBC a rapporté un jour plus tôt que Walmart avait fait appel à Gap pour lancer une marque maison, appelée Gap Home, qui fera ses débuts avec environ 400 pièces sur Walmart.com et dans de nombreux magasins de grandes surfaces.

Pour Gap, c’est la première fois que l’entreprise s’aventure dans une catégorie en dehors de l’habillement alors qu’elle recherche des opportunités de licence pour son nom de marque mondialement reconnu. Pour Walmart, l’accord propose un moyen, espérons-le, de gagner plus de ventes dans l’espace domestique – et de gagner de nouveaux clients – tout en augmentant sa sélection de marques exclusives en ligne et dans les magasins.

« Gap est l’une des marques les plus emblématiques au monde », a déclaré Syngal à Cramer. « Et les marques ne meurent pas. … Si nous sommes forts chez nous, nous pouvons étendre la marque dans le monde entier avec confiance et dynamisme. »

« Ce que nous faisons, c’est restructurer le modèle commercial de la façon dont nous monétisons le [Gap] marque », a-t-elle ajouté.

Gap a également signalé jeudi des ventes du premier trimestre fiscal qui ont dépassé les niveaux d’avant la pandémie alors que les acheteurs se sont tournés vers Old Navy et Athleta pour rafraîchir leur garde-robe avant les mois d’été.

Le détaillant a relevé ses perspectives de vente pour l’ensemble de l’année, envoyant son action à la hausse dans le cadre d’une négociation prolongée. La bannière homonyme de Gap en Amérique du Nord a également commencé à montrer des signes précurseurs d’amélioration. Pendant ce temps, la croissance du commerce électronique reste forte, même si de plus en plus de personnes commencent à quitter leur domicile et à retourner au centre commercial.

Syngal a déclaré à Cramer qu’en ce moment, les consommatrices recherchent un mélange de « robes de confort et de cocktail ».

Alors que les gens ont hâte de s’habiller et de socialiser à nouveau, a-t-elle dit, ils veulent toujours porter des leggings et des pantalons de survêtement dans la maison. Et Gap devrait en bénéficier, car il a un mélange de marques sous son égide qui offrent une variété de styles et de prix, a-t-elle déclaré.