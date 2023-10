Le facteur Biden dans la guerre entre Israël et le Hamas

Une catastrophe mondiale comme l’attaque du Hamas contre Israël n’est jamais le résultat d’une seule cause. La vérité est qu’il existe une douzaine de facteurs différents qui peuvent et doivent être pris en compte pour déterminer ce qui a conduit à cette attaque. Depuis les échecs des services de renseignement jusqu’au faux sentiment de sécurité du Dôme de Fer, en remontant jusqu’au désengagement de Gaza en 2005, des parts de responsabilité peuvent être attribuées à chacun.

Un autre de ces facteurs est la politique de l’administration Biden. Il serait insensé d’attribuer tout le blâme à Joe Biden, mais naïf de n’en attribuer aucun.

Biden était bien connu pour son incompétence en matière de politique étrangère bien avant de remporter la présidence. Il a commencé son mandat avec un principe de base : défaire tout ce que Donald Trump a fait. Pour Biden, peu importe que la politique de Trump soit bonne ou mauvaise : si Trump l’a fait, il doit l’annuler. Cela a affecté un large éventail de politiques intérieures, mais également plusieurs politiques étrangères clés.

En avril 2021, Biden a donné 235 millions de dollars aux Palestiniens, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies chargée de réinstaller les réfugiés palestiniens. Un peu plus d’un an plus tard, Biden a annoncé 316 millions de dollars supplémentaires. Non seulement cette action était insensée, mais elle violait le Taylor Force Act, une loi de 2018 signée par Trump qui interdit l’aide américaine à l’Autorité palestinienne tant qu’elle finance des programmes de paiement pour tuer. Près de 40 membres du Congrès envoyé une lettre demandant une réponse sur l’utilisation de ces fonds au secrétaire d’État Antony Blinken.

Qu’est-il arrivé à ces fonds ? Ils étaient en partie destinés à être envoyés à Gaza à des fins humanitaires, mais nous savons que depuis près de deux décennies, le Hamas a récupéré de tels fonds et les a utilisés pour développer son réseau terroriste. Le béton destiné aux écoles a été utilisé à la place pour construire des tunnels menant aux centres de population civile. C’est en partie la raison pour laquelle Trump a annulé l’aide en 2018. Biden a signalé au Hamas que les dollars américains étaient facilement disponibles, sans aucune condition.

Biden n’a pas seulement donné de l’argent à l’Autorité palestinienne, il lui a accordé une plus grande légitimité aux yeux du gouvernement américain – une légitimité que Trump avait supprimée. Il a rouvert le Bureau américain des affaires palestiniennes, qui était à un moment donné un consulat à Jérusalem axé sur la promotion d’un État palestinien. Trump l’a fermé en 2018 lorsqu’il a transféré l’ambassade à Jérusalem et a regroupé les responsabilités. La séparation de ces responsabilités par Biden a validé l’Autorité palestinienne aux yeux du Hamas. Ce même Bureau des affaires palestiniennes était obligé de supprimer sa publication « tous les côtés » sur X (anciennement Twitter). « Nous exhortons toutes les parties à s’abstenir de toute violence et de toutes représailles », a déclaré le bureau alors que le Hamas enlevait et assassinait des femmes lors d’un festival de musique. Il avait clairement supposé que tel serait le message du Département d’État, car c’était la politique de Biden à l’égard d’Israël.

Une boule de feu éclate lors du bombardement israélien de la ville de Gaza le 9 octobre 2023. Israël a imposé un siège total sur la bande de Gaza le 9 octobre et a coupé l’approvisionnement en eau tout en continuant à bombarder des cibles dans l’enclave palestinienne surpeuplée en réponse à l’assaut surprise du Hamas. cela a été comparé aux attentats du 11 septembre.

Le Hamas a également vu comment Biden a géré l’Afghanistan. Biden a non seulement laissé derrière lui les alliés afghans et les citoyens américains, mais il a également laissé derrière lui plus de 7 milliards de dollars en armes et équipements. Son lâche retrait d’Afghanistan a fait paraître l’Amérique faible, et une Amérique faible signifie un monde instable. Ces armes ont été saisies par les talibans et vendues par des agents comme celui que Biden a échangé à la Russie pour un basketteur de la WNBA. En janvier, NBC a rapporté que ces armes étaient utilisées par des militants au Cachemire. Israël a exprimé ses inquiétudes en juin quant au fait que l’Iran se soit emparé de certaines de ces armes. Maintenant il y a des rapports que les armes et équipements américains tombaient entre les mains du Hamas et étaient utilisés contre le plus grand allié régional des États-Unis pour capturer et tuer des civils.

Biden a montré sa négligence à l’égard de la sécurité israélienne dans la manière dont il a abordé une paix potentielle entre Israël et ses voisins. Les accords d’Abraham ont permis de parvenir à un accord historique entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Cet objectif a été atteint lorsque l’équipe Trump, dirigée par Jared Kushner, a compris une vérité simple : il n’est pas nécessaire de résoudre le conflit palestinien pour obtenir la paix. Biden a ignoré ce fait, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles l’Arabie saoudite n’a pas encore signé. Pas plus tard que la semaine dernière, 20 sénateurs démocrates ont exigé que les États-Unis ne soutiennent aucun accord de paix entre Israël et les Saoudiens à moins qu’Israël ne fasse des concessions massives aux Palestiniens – littéralement sans aucune raison. Les Palestiniens voient cette exigence et pensent que dans un conflit, l’Amérique sera à leurs côtés.

Ils voient également le mépris pur et simple avec lequel Biden traite Bibi Netanyahu. Suivant le modèle établi par Barack Obama, qui autrefois s’est plaint de façon célèbre au président français Nicolas Sarkozy qu’il doit « faire face à [Netanyahu] » Chaque jour, » Biden n’a montré à Bibi que du manque de respect depuis son entrée en fonction. Normalement, un nouveau président appelle ses alliés quelques jours après son investiture. sur trois semaines que Biden appelle Netanyahu. Puis, lorsque Netanyahu a repris le contrôle de la Knesset, Biden a d’abord refusé de l’inviter à la Maison Blanche, préférant inviter le président Isaac Herzog. Ce manque de respect n’est pas passé inaperçu.

Et puis, bien sûr, il y a l’Iran. Cette attaque du Hamas a été soutenue par l’Iran, le même État qui parraine le terrorisme et Biden vient de lui donner 6 milliards de dollars. Il s’agit du même Iran qui scande « Mort à l’Amérique, mort à Israël » et avec lequel Biden cherche désespérément à négocier dans l’espoir de réintégrer le tristement célèbre accord nucléaire (un accord, il convient de le noter, qui ne prévoit aucune pénalité en cas de financement du terrorisme). Alors que les porte-parole de Biden proclament largement que l’argent débloqué en Iran ne peut être utilisé qu’à des « fins humanitaires », le président iranien Ebrahim Raisi spécifiquement dit à Lester Holt que l’argent sera utilisé « là où nous en aurons besoin ».

Chacun de ces éléments peut sembler insignifiant dans le vide, mais ensemble, ils dressent un tableau général pour le Hamas de ce qu’il peut attendre de Biden. Le président est redevable à un flanc gauche des démocrates qui comprend Rashida Tlaib, Ilhan Omar et d’autres qui accusent Israël de ces attaques et exigent une désescalade pendant que des otages sont détenus à Gaza. Ce n’était pas un facteur négligeable dans les calculs du Hamas pour poursuivre cette attaque. C’est aussi une chose avec laquelle les Américains doivent se réconcilier avant les élections de 2024.

Moshe Hill est chroniqueur politique et analyste. Son travail peut être consulté sur www.aHillwithaView.com.

