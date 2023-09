Le Facebook de Meta offre à Trump une bouée de sauvetage pour la collecte de fonds

L’ancien président américain et candidat républicain Donald Trump prononce un discours lors d’un dîner de collecte de fonds républicain à Columbia, en Caroline du Sud, aux États-Unis, le 5 août 2023. Sam Wolfe | Reuters

Depuis Méta Après avoir levé son interdiction de deux ans contre l’ancien président Donald Trump plus tôt cette année, ses plateformes Facebook et Instagram sont devenues un élément clé du plan de collecte de fonds de la campagne présidentielle de Trump, selon les données des archives de Meta et des entretiens avec des stratèges de campagne et des conseillers de Trump. Les plateformes de Meta offrent à Trump une ressource vitale qu’il ne peut obtenir depuis son propre site de réseau social, Truth Social, ou via ses innombrables courriels de masse : l’accès à des millions de donateurs potentiels qui ne font peut-être pas partie de sa base politique traditionnelle de partisans. Un grand public Meta en compte 202 millions utilisateurs actifs quotidiens sur Facebook aux États-Unis et au Canada, selon son dernier rapport trimestriel. Cela fait beaucoup d’attention pour une publicité politique accrocheuse. À partir d’avril, alors qu’il était annoncé Trump a été inculpé pour la première fois à New York, et le nombre d’impressions globales que les publicités de campagne de Trump accumulent via ses comptes Facebook et Instagram a grimpé en flèche, selon les données de l’entreprise. La photo prise par Trump le 24 août en Géorgie, la première jamais prise par un ancien président, a été l’un des principaux attraits de ses récents messages. La photo est utilisée dans au moins 18 versions différentes de la même publicité, des spots qui ont totalisé plus d’un million d’impressions au cours de la semaine dernière, selon les données des archives. Les publicités permettent aux téléspectateurs de cliquer sur un lien vers une page de collecte de fonds pour le comité conjoint de collecte de fonds de Trump Save America qui aide à collecter des fonds pour la campagne Trump et un comité d’action politique de leadership appelé Save America qui dépense des millions de dollars en frais juridiques de l’ancien président. Le camp Trump a dit que cela a permis de récolter plus de 9 millions de dollars depuis qu’il a été réservé en Géorgie.

La campagne Trump n’a pas précisé quelle part de la collecte de fonds avait été réalisée via Facebook, mais un collecteur de fonds numérique de Trump a déclaré à CNBC que cette augmentation était probablement due au moins en partie aux efforts renouvelés de l’ancien président pour collecter des fonds sur les plateformes appartenant à Meta. Cette personne a refusé d’être nommée afin de s’exprimer librement sur la stratégie de campagne interne. Les impressions sur les réseaux sociaux sont considérées comme l’une des mesures les plus importantes, en particulier pour les acheteurs de publicité numérique, car elles comptent comme « le nombre de fois où un contenu de votre page ou concernant votre page est entré sur l’écran d’une personne », selon Facebook. Andrew Arenge, directeur des opérations du programme de recherche d’opinion et d’études électorales de l’Université de Pennsylvanie, a déclaré à CNBC que des impressions plus élevées peuvent être un facteur clé pour aider à générer des vagues d’argent pour la campagne. L’équipe d’Arenge étudie les dépenses publicitaires numériques des démocrates et des républicains. « L’intérêt de diffuser des publicités de collecte de fonds sur le numérique plutôt que sur la télévision, par exemple, est qu’il y a moins de frictions entre le moment où un individu voit l’appel de collecte de fonds et le moment où il peut réellement donner de l’argent », a déclaré Arenge dans un message à CNBC à propos de X, anciennement connu sous le nom de X. Twitter. « Donc, le fait de diffuser une annonce devant un plus grand nombre de globes oculaires devrait offrir plus d’opportunités à la campagne de voir plus de personnes cliquer sur l’annonce, ce qui serait donc une opportunité de collecter plus d’argent. » Retour sur investissement Les impressions publicitaires de Trump sur Facebook ont ​​très peu coûté à son opération politique, ce qui en fait un moyen peu coûteux pour l’ancien président de collecter des fonds à la fois pour sa campagne et ses efforts de défense juridique. L’équipe de Trump n’a dépensé qu’un peu plus de 77 000 dollars en publicités sur Facebook et Instagram la semaine où il a été inculpé en Géorgie, selon données du suivi des publicités numériques FWIW. Les archives de méta-annonces montrent que depuis début juin, le comité conjoint de collecte de fonds de Trump Save America a dépensé plus de 500 000 $ en méta-annonces numériques. Il n’existe aucune donnée publique montrant combien les publicités Meta ont directement généré pour la campagne Trump. Les stratèges politiques affirment que le fait que Trump retrouve l’accès à Facebook est essentiel pour collecter des fonds grâce à des dons en ligne et constitue une bouée de sauvetage pour sa campagne de 2024, quelles que soient ses difficultés juridiques. « Les dons en ligne sont l’élément vital de la campagne de Trump. Sans accès à ces donateurs, il aurait du mal à réunir des ressources suffisantes », a récemment déclaré Alex Conant, associé chez Firehouse Strategies et ancien conseiller du sénateur Marco Rubio, R-Fla. CNBC interrogé sur la résurgence de Trump sur la plateforme. La campagne de Trump a surpassé tous ses adversaires républicains à la primaire au deuxième trimestre, selon les archives de la Commission électorale fédérale. Et tandis que nombre de ses rivaux ont eu du mal à collecter les dons de 40 000 personnes afin de se qualifier pour le premier débat républicain, Trump a réservé des contributions en ligne auprès de 10 fois plus de personnes – au moins 400 000 donateurs – depuis le lancement de sa campagne l’année dernière jusqu’en juin. , selon à NBC Nouvelles. Brad Parscale, qui était le premier directeur de campagne de Trump en 2020 et l’un des principaux architectes de la plateforme numérique de collecte de fonds de l’ancien président lors de sa campagne réussie à la Maison Blanche en 2016, a déclaré à CNBC que de nombreux clients de son entreprise ont connu un succès majeur en matière de collecte de fonds numérique après que la photo soit devenue publique. Parscale a fondé et est maintenant partenaire de la société de collecte de fonds numérique Campaign Nucleus, qui a récemment compté parmi ses clients la campagne Trump et Make America Great Again Inc., un super PAC soutenant la candidature de Trump à la présidence, selon les archives de la FEC. « Depuis que le président Trump a publié sa photo, Campaign Nucleus a connu une activité considérablement accrue, et nombre de nos clients ont vu une augmentation jusqu’à 3 fois leur collecte de fonds normale », a déclaré Parscale.

Au cours des mois qui se sont écoulés depuis que Trump a retrouvé l’accès à ses comptes personnels Facebook et Instagram, il n’a cessé de renforcer sa présence alors que ses problèmes juridiques s’accumulent. Trump et 18 autres co-conspirateurs ont été inculpés en Géorgie en août pour des efforts illégaux présumés visant à renverser les élections de 2020 dans cet État. À New York, Trump fait face à des accusations criminelles pour falsification de dossiers commerciaux liées à un stratagème visant à verser de l’argent à deux femmes. Le conseiller spécial Jack Smith a inculpé Trump dans deux affaires fédérales : une pour sa gestion de documents gouvernementaux classifiés après son départ de ses fonctions et une autre affaire l’accusant d’avoir tenté d’annuler la victoire du président Joe Biden aux élections de 2020. Christian Ferry, un stratège républicain chevronné qui a travaillé pour le regretté sénateur républicain John McCain et pour l’allié de Trump, le sénateur Lindsey Graham, RS.C., a déclaré que les publicités Facebook de Trump représentent un « besoin désespéré » de collecter des fonds pour sa campagne. et les frais juridiques. « Trump a désespérément besoin de petits dons pour financer à la fois sa campagne et ses frais juridiques croissants, donc plus il y a de plateformes, mieux c’est », a déclaré Ferry. « Mais les impressions ne sont pas égales aux contributions et sa nature polarisante garantit que ses messages suscitent à la fois des impressions et des détracteurs. » Facebook différent, même Trump Le contenu des publicités a très peu changé depuis sa dernière campagne présidentielle en 2020 et l’émeute meurtrière pro-Trump au Capitole américain le 6 janvier 2021, qui a initialement conduit à son interdiction des sites de Meta. Pendant qu’il était banni, l’équipe politique de Trump a continué à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. plate-forme jusqu’en août 2021 au moins, comme en témoigne le annonces archivées. Facebook 2019 La décision autorisant les publicités politiques contenant de fausses informations à rester sur la plateforme sans aucune répercussion a donné à Trump la possibilité d’utiliser librement des mensonges dans ses messages. Certaines publicités récentes de Trump affirment à tort, par exemple, que la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, « laisse les meurtriers violents et les VRAI criminels se déchaîner dans sa ville ». Willis mène le procès contre Trump pour ses prétendues tentatives illégales visant à renverser les élections de 2020 dans l’État. The Atlanta Journal-Constitution signalé que les crimes violents à Atlanta sont en baisse de 20 % par rapport à la même période l’année dernière.

