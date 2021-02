Kristen Wiig et Annie Mumolo dans Barb et Star vont à Vista Del Mar. | Lionsgate

Kristen Wiig et Annie Mumolo se retrouvent dix ans après Bridesmaids pour un film aussi rafraîchissant que des vacances à la plage.

Après avoir regardé le Bill et Ted des films de l’année dernière pour la première fois (je sais!), j’ai écrit à quel point j’apprécie ce genre de folie dans les comédies – le genre d’idées d’histoire que vous ne pouvez tout simplement pas imaginer un cinéaste présenter aujourd’hui, sans parler d’un directeur de studio donnant le feu vert . Les comédies de studio des années 1990 sont, dans l’ensemble, nettement plus étranges que le nombre décroissant de comédies proposées jusqu’à présent dans les années 2020 (jusqu’à et y compris tout ce qui met en vedette Will Ferrell). Les personnages sont plus étranges; les situations sont plus invraisemblables; les blagues sont plus décalées, plus destinées à un public de niche. Et ils me manquent.

Donc, Bill et Ted: Rencontrez Barb et Star, le duo dynamique au centre de l’une des comédies modernes les plus étranges et les plus délicieuses à frapper – enfin, normalement je dirais le «grand écran», mais le film ne se lance pas dans une ère conviviale pour le grand écran. Votre écran de télévision, alors. Comme l’an dernier étrange mais divertissant Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu, Barb et Star vont à Vista Del Mar souffre un peu de ne pas pouvoir le regarder dans une pièce pleine de gens prêts à rire et à rire à travers ses blagues. Mais c’est toujours très amusant.



Le titre chantant annonce le ton du film: Il s’agit d’un conte de deux femmes d’âge moyen qui vont en Floride pour s’amuser au soleil et, inévitablement, quelques aventures. Ces dames sont respectivement jouées par Annie Mumolo et Kristen Wiig, qui ont également écrit le film (réalisé par Josh Greenbaum). Le dernier effort d’équipe de Mumolo et Wiig, il y a dix ans, a été le succès Demoiselles d’honneur. Ce film a généré beaucoup de discussions sur la comédie centrée sur les femmes, en particulier de la variété grossière. (Cela a également fait beaucoup d’argent.)

Barb et étoile Aller à Vista Del Mar ne semble pas destiné à déclencher quoi que ce soit d’aussi terrifiant; c’est vraiment juste ici pour passer un bon moment et bronzer. Barb et Star sont les meilleurs amis de toujours, qui travaillent ensemble chez Jennifer Convertibles (vous savez, le magasin de canapés) dans un centre commercial du Midwest. Ils sont également colocataires depuis la mort du mari de Barb et le départ du mari de Star, dormant dans des lits jumeaux dans la même chambre, à la Bert et Ernie. Ils appartiennent à un «Talking Club» dirigé par une amie nommée Debbie (Vanessa Bayer, dans une performance incroyable) et font de la «soupe à hot dog» pour leurs invités quand c’est à leur tour d’héberger.

Mais un jour, ils perdent brusquement leur emploi parce que, comme le dit leur directeur triste, la société Jennifer Convertibles a cessé ses activités des mois plus tôt, mais personne ne s’est souvenu de leur dire. Lâchés et un peu non amarrés, ils ont une rencontre fortuite avec une connaissance qui vient de rentrer de vacances qui ont changé la vie dans un pays lointain: la petite ville balnéaire de Floride de Vista Del Mar. Barb et Star n’ont jamais quitté la maison auparavant. Mais jetant la prudence au vent, ils décident de s’y rendre à la recherche de repos et d’aventure.

Il y a aussi une deuxième histoire dans le film, centrée sur un méchant ténébreux avec une vendetta étrange contre Vista Del Mar. Également joué par Wiig, channeling Tilda Swinton, le personnage est enraciné dans un traumatisme caricatural de l’enfance, et elle est prête à lancer une attaque contre la ville. Son amant, un jeune homme maladroit nommé Edgar (Jamie Dornan), est prêt à faire son offre, et donc lui aussi est à Vista Del Mar.Quand il rencontre Barb et Star au bar de l’hôtel, les choses commencent à devenir assez folles .

Un modèle familier: deux innocents «à l’étranger» tombent accidentellement sur un complot visant à détruire le monde et le déjouent par inadvertance. Sauf que l’intrigue a beaucoup moins d’urgence de vie ou de mort que la destruction du monde, et Barb et Star ne sont pas des rubis; ils sont simplement très heureux de faire tout ce qu’ils font. Ces faibles enjeux sont leur propre genre de méta-blague, dans un monde où apparemment chaque film parle d’un méchant ou d’un autre essayant d’anéantir l’humanité.



Lionsgate Barb et Star sont hissés dans un numéro de chant et de danse quelque peu aléatoire.

Et pourtant l’intrigue de Barb et Star vont à Vista Del Mar est presque hors de propos. Wiig et Mumolo sont, de manière prévisible, hilarants, séduisants et dans une garde-robe parfaite (Barb et Star sont tellement obsédés par les culottes que le film commence par un texte donnant la définition du dictionnaire de cet article vestimentaire très particulier). Une séquence dans laquelle les femmes passent tout leur trajet en avion à parler de leur conception d’une femme parfaite qu’elles ont surnommée «Trish» suit un principe séculaire de la comédie: d’abord, la blague est légèrement drôle; puis il commence à s’éterniser; puis, tout à coup, cela devient hystérique.

Et le film est chargé de petits fioritures bizarres qui le font chanter, littéralement. Il y a deux numéros complets de chanson et de danse dans ce film – seulement deux, pas assez pour en faire une comédie musicale, mais deux de plus que ce que vous trouverez dans votre long métrage moyen, ce qui signifie qu’il entre dans une sorte de film -la vallée étrange musicale. Il y a des camées tout à fait délicieuses, que je ne gâcherai pas. Il y a un grand amour du genre de bijoux à base de coquillages que vous achetez sur un chariot sur la plage et des cocktails qui offrent cette gueule de bois spéciale à trois fer, du rhum et le sucre et le colorant alimentaire.

Et surtout, il y a Jamie Dornan, qui est si parfaitement moulé qu’il est un bâillon à lui-même. Il est, bien sûr, incroyablement beau, et aussi irlandais, des traits qui contribuent grandement à atteindre le statut d ‘«objet de désir» quoi qu’il arrive. Mais il est aussi Jamie Dornan, toujours mieux connu pour avoir joué Christian Grey dans le Cinquante nuances des films, et cela signifie qu’il est une synecdoche sans faille pour le désir féminin d’âge moyen, qu’il ait envie du méchant qui profite de lui ou qui danse dans le sable et chante pour les mouettes.

Parce que, oui, Barb et Star le veulent, et plus largement, ils aiment juste des choses comme le flirt, le sexe et les beaux hommes. C’est terre à terre; ils utilisent des mots comme «lèvres» sans broncher et ne sont pas gênés par le sexe. Rafraîchissant – et probablement parce que le scénario a été écrit par deux femmes à la fin de la quarantaine – Barb et Star vont à Vista Del Mar se moque des aspects d’être une dame blanche d’âge moyen du Midwest (la mode, principalement) sans faire des femmes elles-mêmes des objets de ridicule. Ce sont des héroïnes, en fait, et des héroïnes aussi désirables.

En train de regarder Barb et Star vont à Vista Del Mar était ce qui me rapproche le plus depuis longtemps de me sentir en vacances. J’ai ri, la plupart du temps, et j’ai ri un peu, et j’ai pu vérifier la vie pendant un moment sans avoir l’impression de laisser mon cerveau à la porte. Une petite pause et un peu d’aventure et un tas de blagues intelligentes qui frisent le bizarre: c’est, pour moi, une recette pour passer un bon moment.

Barb et Star vont à Vista Del Mar lance le 12 février sur des services à la demande comme Google Play et Amazon Prime Video.