Le fabricant taïwanais de puces TSMC fait face à une opposition concernant la fuite des ressources en eau

Semi-conducteurs au TSMC Museum of Innovation à Hsinchu, Taiwan. Taiwan produit environ 90 pour cent des puces informatiques avancées dans le monde.

TAICHUNG, Taiwan — Il n’est pas facile de dire « pas dans mon jardin » à l’une des usines les plus précieuses au monde. Mais certains habitants de Taichung, la deuxième plus grande ville de Taiwan, ont essayé. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui possède déjà deux usines ici, a proposé l’année dernière une troisième, où elle produirait en masse ses plus petites puces à ce jour.

Mais certains ont hésité à cette perspective, conscients du fardeau environnemental qu’une troisième centrale imposerait à Taichung : elle nécessiterait une quantité d’électricité égale à un quart de ce que la ville industrielle utilise ainsi que 6 % de son eau, selon les autorités locales. .

« Nous sommes très préoccupés par le sacrifice de l’eau et de l’électricité au profit du développement industriel », a déclaré Lee Cheng-Wei, directeur général du bureau de développement urbain de Taichung, lors d’un récent après-midi de smog.

Après des mois de retard, Taichung a donné son feu vert à l’usine en août. Mais cela a déclenché un débat en cours qui remet en question la manière dont les considérations de croissance économique et de sécurité nationale de Taiwan se comparent à ses préoccupations environnementales. Les responsables, les militants et les habitants se demandaient comment la ville pourrait en soutenir une autre.

TSMC – qui fabrique environ 90 % des puces avancées dans le monde, alimentant tout, y compris les iPhones, l’intelligence artificielle, les véhicules électriques et les avions de combat – est la pièce maîtresse de l’économie taïwanaise.

C’est également un élément essentiel de sa stratégie de sécurité nationale : les puces fabriquées à Taiwan ont été si indispensables aux chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris aux entreprises chinoises, que les analystes ont longtemps pensé que Pékin ne risquerait pas de les perturber par la force militaire, protégeant efficacement Taiwan avec un » bouclier en silicium.

Les États-Unis ont également tout intérêt à ce que Taiwan conserve sa suprématie sur l’approvisionnement mondial en puces, car ils ont décidé de couper l’accès de la Chine aux puces informatiques avancées pour empêcher leur utilisation dans des applications militaires.

Des villes du monde entier ont tenté d’inciter TSMC à construire sa prochaine génération d’usines sur leurs côtes – en partie pour les emplois qu’elles créent, mais aussi pour diversifier l’approvisionnement mondial en puces en cas d’affrontement entre la Chine et Taiwan, dont Pékin prétend qu’il fait partie. de son territoire. Mais leur ponction sur les ressources en eau et en énergie a été controversé dans des endroits comme Phoenix.

En dehors de Taïwan, la société a accepté d’implanter des usines en Allemagne, au Japon, en Chine et aux États-Unis, mais elle ne fabriquera pas les puces les plus avancées. Les considérations de sécurité nationale de Taiwan ont rendu d’autant plus important que TSMC ne les construise qu’ici.

« Cela représente une industrie essentielle qui doit être protégée dans le conflit entre Taiwan et la Chine – cela incitera d’autres pays à intervenir », a déclaré Lee. « C’est pourquoi cette industrie doit rester ici. Ils ne doivent pas permettre la fuite de leur technologie de base.

Aucune autre entreprise ne pouvant rivaliser avec la domination de TSMC sur l’approvisionnement mondial en puces, les responsables et les groupes environnementaux se demandent combien de temps les ressources de Taiwan pourront continuer à répondre aux demandes croissantes de l’industrie technologique.

À Taichung, les militants locaux savaient que l’usine finirait par l’emporter et que leurs préoccupations environnementales ne pourraient pas faire obstacle à la croissance incessante de TSMC.

« La politique du gouvernement est de… leur donner tout ce qu’ils veulent, y compris des terres et de l’électricité. Ce n’est pas durable », a déclaré Chao Hui-lin, chercheur au sein du groupe local à but non lucratif Air Clean Taiwan. « Nous aimons TSMC, mais ce n’est pas le bon type d’amour. »

Les sociétés de services publics ont assuré à Taichung que la prochaine usine n’affecterait pas l’approvisionnement futur en eau et en électricité de la ville, a déclaré Lee. Le service des relations publiques de TSMC a déclaré dans un e-mail que la société n’avait aucune information à partager sur une future installation à Taichung.

Mais si l’on ajoute à l’équation l’engagement de TSMC, qui exploite 15 usines à Taïwan, de passer aux énergies renouvelables d’ici 2040, Lee ne voit tout simplement pas comment Taïwan peut soutenir cette croissance. « Si vous regardez la future politique énergétique de Taiwan, ce plan est une mission impossible. »

Taiwan est déjà confrontée aux limites de ses ressources. En 2021, une pénurie d’eau a poussé Taïwan à couper l’irrigation à des milliers d’acres de terres agricoles, et le réseau électrique a souffert plusieurs pannes de courant paralysantes au cours des dernières années.

TSMC a consommé plus de 22 000 gigawattheures d’électricité l’année dernière, soit à peu près la moitié de tous les foyers taïwanais réunis. Dix pour cent de cette électricité provenait de sources renouvelables.

L’entreprise a déclaré qu’elle recycle plus de 90 % de l’eau qu’elle utilise et qu’elle a économisé plus de 3 millions de tonnes d’eau en 2022. Mais cela ne représente qu’une fraction des 105 millions de tonnes d’eau. la société a dit il a utilisé l’année dernière dans ses installations de Taiwan, dont une grande partie provenait de réservoirs locaux.

Interrogé sur ces préoccupations, le service des relations publiques de TSMC a déclaré que l’entreprise prenait la gestion de l’eau au sérieux et a évoqué un projet de récupération des eaux achevé l’année dernière dans le sud de Taiwan.

« L’objectif de TSMC est d’augmenter l’approvisionnement en eau récupérée pour réduire progressivement la consommation d’eau de la ville chaque année », a indiqué le département.

L’entreprise a annoncé le mois dernier toute son énergie proviendra d’énergies renouvelables d’ici 2040, ce qui permettra d’avancer d’une décennie un engagement antérieur en faveur de cet objectif.

Plus largement, le gouvernement de la présidente Tsai Ing-wen s’est engagé à ce que Taiwan devienne neutre en carbone d’ici 2050 et qu’il éliminera complètement l’utilisation de l’énergie nucléaire au cours des deux prochaines années, en augmentant ses exigences en matière de sources renouvelables.

Pour atteindre cet objectif, la compagnie d’électricité de l’État a construit des hectares de champs de panneaux solaires et de parcs éoliens sur des terres plates gagnées sur l’océan à l’est de Taichung, là où le soleil se couche et où le vent souffle sur le détroit de Taiwan. En août, 11 gigawatts d’énergie solaire avaient été installés et le gouvernement prévoit 30 gigawatts d’ici la fin de la décennie, soit seulement une fraction de ce que TSMC utilise.

Les fonctionnaires ont déjà prévenu que Taiwan ne parviendra pas à atteindre ses objectifs à court terme en matière d’énergies renouvelables – non pas parce qu’une capacité suffisante n’a pas été installée, mais parce que la quantité d’énergie dont l’industrie taïwanaise a besoin ne cesse de croître.

En raison de l’importance perçue de TSMC pour la sécurité nationale de Taiwan, certains militants affirment retenir leurs critiques les plus virulentes.

« Les gens hésitent à s’opposer [the latest plant] », a déclaré Hsu Po-ren, chercheur à la Fondation locale à but non lucratif pour les droits environnementaux. « De nos jours, si vous réprimandez TSMC, vous faites immédiatement face à beaucoup de pression. »

La construction est en cours dans deux des usines les plus récentes de TSMC dans d’autres régions du pays, et on parle déjà d’une usine de nouvelle génération. Mais des questions demeurent quant à la manière dont Taiwan pourra les soutenir.