Le fabricant suédois de véhicules électriques Polestar prévoit de lancer son propre smartphone en Chine

Un SUV électrique Polestar 4 est exposé lors du 20e Salon international de l’industrie automobile de Shanghai au Centre national des expositions et des congrès (Shanghai), le 18 avril 2023 à Shanghai, en Chine.

Meizu n’est pas un acteur majeur des smartphones en Chine avec des sociétés comme Pomme et Oppo parmi les plus grands. Et le smartphone Polestar ne constituerait pas une tentative d’accroître la part de marché.

Au lieu de cela, la démarche inhabituelle d’une entreprise de véhicules électriques qui lance un smartphone vient du désir des constructeurs automobiles de faire de la voiture un téléphone portable sur roues.

« Là où vous avez la possibilité de relier ces deux mondes, sans aucune frontière… alors vous pouvez vraiment avoir une transition transparente », a déclaré Ingenlath.