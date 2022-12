Le fabricant présumé de bombes de Lockerbie détenu aux États-Unis, selon des responsables

Les autorités américaines et écossaises ont déclaré dimanche que l’homme libyen soupçonné d’avoir fabriqué la bombe qui a détruit un avion de ligne au-dessus de Lockerbie, en Écosse, en 1988, est détenu par les États-Unis.

Le Crown Office et le Procurator Fiscal Service d’Écosse ont déclaré dans un communiqué que “les familles des personnes tuées dans l’attentat de Lockerbie ont été informées que le suspect Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi était détenu par les États-Unis”.

Le ministère américain de la Justice a confirmé l’information, ajoutant qu'”il devrait faire sa première comparution devant le tribunal de district américain du district de Columbia”. Il n’a donné aucune information sur la façon dont Mas’ud a été détenu par les États-Unis.

Le vol Pan Am 103, voyageant de Londres à New York, a explosé au-dessus de Lockerbie le 21 décembre 1988, tuant les 259 personnes à bord de l’avion et 11 autres au sol. Il reste l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique.

Le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre Mas’ud en décembre 2020, à l’occasion du 32e anniversaire de l’attentat.

“Enfin, cet homme responsable du meurtre d’Américains et de bien d’autres sera traduit en justice pour ses crimes”, a déclaré William Barr, alors procureur général, lors d’une conférence de presse.

En 2001, l’ancien officier du renseignement libyen Abdelbaset al-Megrahi a été reconnu coupable d’avoir bombardé le vol. Il est à ce jour la seule personne condamnée pour l’attentat. Il a perdu un appel et en a abandonné un autre avant d’être libéré en 2009 pour des raisons humanitaires parce qu’il était en phase terminale d’un cancer.

Il est mort en Libye en 2012, clamant toujours son innocence.

Les États-Unis disent que l’interview comprenait l’admission de la fabrication de bombes

Une percée dans l’enquête a eu lieu lorsque des responsables américains ont reçu en 2017 une copie d’une interview que Mas’ud, un expert de longue date des explosifs pour les services de renseignement libyens, avait accordée aux forces de l’ordre libyennes en 2012 après avoir été arrêté à la suite de l’effondrement du régime. du dirigeant du pays, le colonel Mouammar Kadhafi.

Dans cette interview, des responsables américains ont déclaré que Mas’ud a admis avoir construit la bombe lors de l’attaque de la Pan Am et avoir travaillé avec deux autres conspirateurs pour l’exécuter. Il a également déclaré que l’opération avait été ordonnée par les services de renseignement libyens et que Kadhafi l’avait remercié ainsi que d’autres membres de l’équipe après l’attaque, selon un affidavit du FBI déposé dans l’affaire.

Alors que Mas’ud est désormais le troisième responsable du renseignement libyen inculpé aux États-Unis dans le cadre de l’attentat de Lockerbie, il serait le premier à être jugé par un tribunal américain.

Le Crown Office a ajouté dans sa déclaration que “les procureurs et la police écossais, en collaboration avec le gouvernement britannique et leurs collègues américains, continueront de poursuivre cette enquête, dans le seul but de traduire en justice ceux qui ont agi avec al-Megrahi”.