Le fabricant israélien de logiciels espions est sous les projecteurs au milieu des rapports d’abus à grande échelle

TEL AVIV — Une importante société israélienne de cybersurveillance, NSO Group, a fait l’objet d’une surveillance accrue dimanche après qu’une alliance internationale de médias a rapporté que les gouvernements utilisaient son logiciel pour cibler des journalistes, des dissidents et des politiciens de l’opposition.

Le gouvernement israélien a également fait face à une pression internationale renouvelée pour permettre à l’entreprise de faire des affaires avec des régimes autoritaires qui utilisent le logiciel espion à des fins qui vont bien au-delà de l’objectif déclaré de l’entreprise : cibler les terroristes et les criminels.

NSO fait l’objet d’un examen minutieux depuis 2016, lorsque le logiciel de la société aurait été utilisé contre un militant des droits de l’homme aux Émirats arabes unis et un journaliste au Mexique. Depuis lors, le New York Times a rapporté que le logiciel avait été déployé contre des journalistes, des militants des droits et des décideurs politiques au Mexique et en Arabie saoudite. Mais les allégations contenues dans les nouveaux rapports parus dimanche suggèrent que le logiciel de la société a été utilisé contre plus de personnes dans plus de pays que ce qui avait été signalé auparavant.

Entre autres actions, la société aurait fourni une application de surveillance sophistiquée connue sous le nom de Pegasus aux gouvernements et aux groupes qui le consortium de journalisme a déclaré semble avoir été utilisé pour tenter de pirater au moins 37 smartphones appartenant à des journalistes de pays tels que l’Azerbaïdjan, la France, la Hongrie, l’Inde et le Maroc. Par ailleurs, une personne familière avec les contrats NSO a déclaré au Times que les systèmes NSO avaient été vendus aux gouvernements d’Azerbaïdjan, de Bahreïn, d’Inde, du Mexique, du Maroc, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.