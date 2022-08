Le fabricant indien de dispositifs médicaux Dozee lance un lit connecté intelligent avec Midmark India

Le fabricant indien d’appareils de santé connectés Dozee s’est associé à Midmark India, l’un des plus grands fabricants de lits d’hôpitaux d’Asie du Sud, pour lancer une plate-forme de lits connectés pour les environnements autres que les soins intensifs.

CE QU’IL FAIT

Selon un communiqué de presse, leur lit intelligent permettra aux hôpitaux de surveiller en permanence l’état des patients dans les unités de soins intensifs et autres services non intensifs. Le lit connecté est intégré au capteur sans contact alimenté par l’IA de Dozee qui est placé sous un matelas pour suivre les paramètres vitaux d’un patient, notamment les fréquences cardiaque et respiratoire, la température, la saturation en oxygène et l’ECG, entre autres. Il dispose également d’un système d’alerte précoce qui alerte les prestataires de soins pour une intervention rapide.

De plus, le lit intelligent peut être connecté à un centre de commande central et au HMIS d’un hôpital.

Dozee affirme que son capteur RPM alimenté par l’IA a une précision de qualité clinique de 98,4 %.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Aujourd’hui, l’Inde compte environ deux millions de lits d’hôpitaux et 125 000 lits de soins intensifs. Selon Dozee, environ 95% de ces lits sont mal surveillés, ce qui réduit la capacité à détecter précocement la détérioration de l’état d’un patient.

Comme les patients hospitalisés passent la plupart de leur temps sur un lit d’hôpital, la conception d’un lit intégré à un capteur alimenté par l’IA est “la méthode la plus efficace et la plus efficace pour automatiser et numériser la surveillance des patients”, a affirmé la société.

Un rapport récent a révélé que l’introduction de lits connectés intelligents peut aider les hôpitaux en Inde économisez jusqu’à 268,7 millions de dollars chaque année tout en remédiant aux pénuries de lits et de personnel aux soins intensifs.

LA GRANDE TENDANCE

À l’heure actuelle, Dozee mène son programme MillionICU qui vise à convertir un million de lits d’hôpitaux à travers l’Inde en lits connectés.

Il est également en train d’acquérir l’approbation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son moniteur à base de capteurs, ainsi que plusieurs brevets pour détecter et prédire les schémas respiratoires, cardiaques et neurologiques, et fournir une analyse approfondie des signaux vitaux pour l’alerte précoce d’une détérioration de la santé.