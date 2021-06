Le fabricant du premier avion de chasse avancé de Corée du Sud aurait été piraté, des dizaines de documents secrets volés

KAI est un important constructeur aéronautique étroitement lié à l’armée sud-coréenne, qui développe actuellement le KF-21 Boramae, un avion de chasse de génération 4,5. Mardi, les médias locaux ont révélé que les serveurs de l’entreprise avaient peut-être récemment été piratés. KAI a répondu par une brève déclaration, confirmant que, lundi, elle avait contacté les forces de l’ordre au sujet d’une prétendue violation de sa sécurité et avait offert aux enquêteurs sa pleine coopération.

Selon les sources de l’agence de presse Yonhap, les systèmes de l’entreprise ont été pénétrés au moins deux fois cette année, les auteurs ayant eu accès à plusieurs projets sensibles et ayant probablement volé « une grande quantité de documents ».

En plus de travailler sur le KF-21, KAI fabrique des avions de combat supersoniques T-50 Golden Eagle, des drones polyvalents RQ-101 Songgolmae et des fusées de lancement spatial KSLV-II. Il a également été impliqué dans plusieurs projets communs avec des entrepreneurs internationaux de défense tels que Boeing et Lockheed Martin.

Le législateur de l’opposition Ha Tae-keung, qui siège à la commission du renseignement du parlement sud-coréen, a déclaré que l’agence d’approvisionnement en matière de défense l’avait informé, ainsi que d’autres membres de la commission, du piratage présumé le mois dernier, mais n’avait fourni aucun autre détail sur les incidents. Il a suggéré que les pirates travaillaient pour la Corée du Nord et étaient la même équipe qui aurait précédemment attaqué Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), un autre grand fabricant de défense.

DSME est l’un des trois grands constructeurs navals sud-coréens et produit actuellement des sous-marins d’attaque avancés de classe Dosan Ahn Changho pour la marine. Le vol présumé de documents classifiés de la société par des pirates informatiques non identifiés a été signalé plus tôt ce mois-ci.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !