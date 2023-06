Le fabricant du médicament anti-addiction Suboxone atteint un règlement de 102,5 millions de dollars pour des réclamations antitrust

La société qui fabrique le médicament Suboxone pour le traitement de la dépendance aux opioïdes a accepté de verser 102,5 millions de dollars à 41 États et au district de Columbia pour régler les allégations selon lesquelles la société se livrerait à des pratiques anticoncurrentielles, a-t-elle annoncé vendredi 2 juin.

L’accord avec Indivior, basé à North Chesterfield, en Virginie, évite un procès qui devait commencer plus tard cette année.

Les États, dirigés par le Wisconsin, ont affirmé que la société, anciennement une filiale de Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, avait apporté de modestes modifications à Suboxone pour étendre la protection par brevet et maintenir les versions génériques du médicament hors du marché.

Suboxone est une version de marque de la buprénorphine et de la naloxone. L’affaire est distincte des plaintes déposées par les gouvernements contre d’autres fabricants d’opioïdes, affirmant qu’ils ont contribué à provoquer ou à aggraver une crise de surdose à l’échelle nationale. Ceux-ci ont abouti à des règlements totalisant plus de 50 milliards de dollars jusqu’à présent.

Selon les termes de l’accord, Indivior doit informer les États lorsqu’il effectue des modifications de produits ou des changements dans le contrôle de l’entreprise.

La société a déclaré dans un communiqué que le règlement du procès lui permettrait de se concentrer sur sa mission.

Reckitt Benckiser a accepté en 2019 de verser au gouvernement fédéral 1,4 milliard de dollars pour résoudre les responsabilités pénales et civiles potentielles impliquant son activité Suboxone.

Outre le Wisconsin, les procureurs généraux impliqués dans le règlement représentent : Alabama, Alaska, Arkansas, Californie, Colorado, District de Columbia, Connecticut, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland , Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nouveau-Mexique, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Tennessee, Utah, Vermont, Virginie, Washington et Ouest Virginie

The Associated Press

États-Unis