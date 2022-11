Le fabricant d’iPhone Foxconn riposte aux vidéos «montées de manière malveillante» de décès de travailleurs après l’épidémie de Covid

Foxconn a démenti les affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles certains de ses employés seraient morts de Covid dans leur dortoir.

Des vidéos non vérifiées circulant en ligne affirmaient que huit travailleurs étaient morts dans un dortoir.

Foxconn a qualifié les images de “montées avec malveillance” et a déclaré qu’aucun travailleur n’était mort dans ses installations.

Le plus grand fabricant d’iPhone d’Apple, Foxconn, a démenti les allégations de vidéos circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles certains de ses employés seraient morts de Covid-19 dans son usine de Zhengzhou, en Chine.

“A la suite d’une enquête détaillée sur les séquences vidéo en ligne alléguant des” décès dans la chambre 726 “, Hon Hai Technology Group (Foxconn) clarifie solennellement qu’il n’y a pas de décès dans notre établissement”, a déclaré la société dans un communiqué à Insider.

Foxconn a ajouté dans sa déclaration qu’il pensait que les images avaient été “modifiées de manière malveillante”.

Les vidéos, vues par Insider, prétendent montrer des travailleurs criant et protestant contre le confinement dans leurs dortoirs, avec des légendes alléguant que huit employés sont morts dans leur dortoir partagé. L’usine de Foxconn à Zhengzhou emploie environ 200 000 travailleurs – dont beaucoup viennent de villages et de villes rurales – et exploite des dortoirs pour les héberger.

Certains des clips semblent montrer du personnel en tenue de protection blanche debout dans une cour entourée de blocs résidentiels, tandis que des gémissements et des cris peuvent être entendus.

Une compilation des clips a été tweetée par un dissident chinois, Bloomberg a d’abord signalé. La vidéo a accumulé plus de 500 000 vues.

Insider n’a pas pu vérifier de manière indépendante la véracité des vidéos.

Énorme tollé contre les travailleurs de Foxconn qui tentent d’échapper aux mesures de confinement de Covid de type carcéral

L’usine Foxconn de Zhengzhou a récemment attiré l’attention sur les médias sociaux chinois, après des vidéos ont émergé de ses travailleurs escaladant des clôtures et retournant dans leur ville natale pour échapper aux mesures Covid-19 de type carcéral à l’usine. Insider n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité des vidéos.

Après que les vidéos soient devenues virales, Foxconn annoncé dimanche qu’il organiserait le transport par véhicule des travailleurs qui souhaitaient rentrer chez eux.

L’établissement a adopté un système temporaire “système en boucle fermée” à la mi-octobre, après une petite épidémie de coronavirus à l’usine. Selon le système, les travailleurs doivent être transportés directement de leurs dortoirs à l’usine et retour. Le système permet à l’usine de fonctionner tout en essayant d’éliminer toute trace du virus, conformément au strict mandat zéro-Covid de Pékin.

Cependant, cela restreint également considérablement les déplacements des travailleurs, qui ne sont pas autorisés à quitter les lieux. Le mécontentement a également augmenté face au risque de pénurie alimentaire, seuls les employés de la chaîne de production recevant des boîtes-repas tandis que les autres travailleurs recevaient des plats de base comme du pain ou des nouilles instantanées, Bloomberg a rapporté.

L’épidémie et les développements ultérieurs avec les travailleurs de Foxconn pourraient causer des problèmes à l’offre mondiale d’iPhones avant la saison des fêtes.

Le fabricant d’électronique basé à Taiwan produit environ 70% des expéditions mondiales d’iPhone d’Apple, selon Reuters. La production de l’iPhone pourrait chuter jusqu’à 30% en raison des récentes mesures de Covid-19, a rapporté le point de vente.

Reuter et Bloomberg rapporté séparément cette semaine que Foxconn augmente les salaires des travailleurs de l’usine de Zhengzhou dans le but de renforcer ses effectifs au milieu des départs.