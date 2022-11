Le fabricant d’iPhone Foxconn incite les travailleurs en Chine à revenir après les troubles

Les employés de Foxconn de l’usine taïwanaise de Zhengzhou, en Chine, ont quitté l’entreprise en raison d’un différend salarial avec l’entreprise. On estime que l’usine de Zhengzhou représente plus de 70 % de l’assemblage mondial d’iPhones d’Apple.

Foxcon offre de grosses primes pour inciter les travailleurs à revenir dans son usine de Zhengzhou, en Chine, après que des troubles sociaux liés à un conflit salarial ont vu des employés partir, menaçant de partir Pomme avec un manque d’iPhones pour la période cruciale des fêtes.

Ce mois-ci, des employés se sont affrontés avec le personnel de sécurité de l’usine de Zhengzhou, la plus grande usine d’iPhone au monde dirigée par le partenaire d’assemblage d’Apple, Foxconn.

Les rares troubles des travailleurs sont survenus après que les employés se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs griefs concernant ce qui semblait être un retard dans le paiement des primes. La société taïwanaise Foxconn s’est par la suite excusée pour ce qu’elle a appelé une “erreur technique” qui a provoqué un écart de salaire par rapport à ce qui avait été promis au personnel.

L’usine de Foxconn a également été touchée par une épidémie de Covid-19 le mois dernier, ce qui a conduit les travailleurs à fuir l’usine alors que l’entreprise s’efforçait de contrôler l’épidémie en isolant les personnes infectées.

Mais avec les travailleurs quittant l’usine, Foxconn essaie maintenant de combler un manque de personnel qui menace l’offre mondiale d’iPhone.

Foxconn a annoncé mardi qu’il accorderait un paiement de 500 yuans chinois (70 dollars) aux travailleurs qui reviennent, une prime de 3 000 yuans pour ceux qui restent plus de 30 jours et une prime de janvier de 6 000 yuans. Cela survient un jour après que l’entreprise a déclaré qu’elle paierait jusqu’à 13 000 yuans pour certains travailleurs en décembre et janvier.