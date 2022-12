Le fabricant d’iPhone Foxconn annonce une baisse de 11% de ses revenus en novembre

Les employés de Foxconn de l’usine taïwanaise de Zhengzhou, en Chine, ont quitté l’entreprise en raison d’un différend salarial avec l’entreprise. On estime que l’usine de Zhengzhou représente plus de 70 % de l’assemblage mondial d’iPhones d’Apple.

Foxconn, le plus grand fabricant mondial d’électronique sous contrat, a signalé lundi une forte baisse de ses revenus en novembre après que l’entreprise ait lutté contre une épidémie de Covid et des troubles ouvriers dans la plus grande usine d’iPhone au monde en Chine.

La société taïwanaise, également connue sous le nom de Hon Hai Precision Industry Co a déclaré que les revenus du mois dernier s’élevaient à 551,1 milliards de nouveaux dollars taïwanais (14,7 milliards de dollars), en baisse de plus de 29 % par rapport à octobre et de plus de 11 % par rapport à novembre 2021.

Foxconn a déclaré que la baisse était due à “la production entrant progressivement dans la saisonnalité hors pointe et à une partie des expéditions affectées par l’épidémie à Zhengzhou”. L’entreprise n’a pas donné plus de détails.

Zhengzhou, une ville de Chine, abrite la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, dirigée par Foxconn.

Fin octobre, l’usine de Zhengzhou a été touchée par une épidémie de Covid et Foxconn s’est battue pour la maîtriser avec des mesures telles que le test et l’isolement des travailleurs infectés, et le verrouillage efficace de l’usine.

De nombreux travailleurs ont fui l’usine peu de temps après le début de l’épidémie.

Le mois dernier, des employés se sont affrontés avec le personnel de sécurité de l’usine de Zhengzhou et certains travailleurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs griefs concernant ce qui semblait être un retard dans le paiement des primes. Foxconn s’est par la suite excusé pour une “erreur technique” qui a causé les problèmes de rémunération des travailleurs.

Dans le but d’inciter les travailleurs à revenir à l’usine, Foxconn a annoncé une série de primes le mois dernier.

Foxconn n’a pas abordé les rares troubles des travailleurs dans sa mise à jour des revenus de novembre, mais a déclaré que l’épidémie de Covid était sous contrôle.

“À l’heure actuelle, la situation épidémique globale a été maîtrisée, novembre étant la période la plus touchée par l’épidémie”, a indiqué la société.

“En plus de réaffecter la capacité de production de différentes usines, nous avons également commencé à recruter de nouveaux employés et nous nous dirigeons progressivement vers le rétablissement de la capacité de production à la normale. Les perspectives pour le quatrième trimestre devraient être à peu près conformes au consensus du marché. “, a-t-il ajouté.

Les investisseurs surveilleront désormais tout impact sur Pomme étant donné sa dépendance à l’usine de Zhengezhou pour la production mondiale d’iPhone.

Les analystes d’Evercore ISI ont déclaré que les problèmes de Foxconn pourraient affecter la production d’entre 5 millions et 8 unités d’iPhone au cours du trimestre de décembre, principalement dans le haut de gamme de la gamme de smartphones d’Apple.

Cela pourrait avoir un impact négatif sur les revenus d’Apple de 5 à 8 milliards de dollars, a ajouté la société de conseil.