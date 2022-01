Le fabricant d’iPhone atteint une part de marché record et revendique la première place

L’analyste a ajouté que la Chine « connaît un environnement économique complexe où les exportations sont le moteur de la croissance et les dépenses intérieures restent ternes ». La faiblesse des dépenses de consommation a été un freiner l’économie chinoise.

La pénurie mondiale de semi-conducteurs et de composants a eu un impact sur la capacité des fournisseurs à expédier des téléphones, selon Ivan Lam, analyste principal de Counterpoint Research.

Huawei n’avait que 7% de part de marché en Chine au quatrième trimestre et les ventes ont baissé de 73% en glissement annuel, a déclaré Counterpoint Research.

Le géant chinois Huawei – autrefois numéro un des smartphones en Chine et dans le monde – a été paralysé par les sanctions américaines qui ont coupé l’entreprise des composants et logiciels clés de ses appareils.

« De plus, Huawei, le principal concurrent d’Apple sur le marché premium, a fait face à une baisse des ventes en raison des sanctions américaines en cours. »

La 5G fait référence à l’internet ultra-rapide de nouvelle génération qui se déploie dans le monde entier et particulièrement rapidement en Chine.

« Le nouvel iPhone 13 a mené le succès en raison d’un prix de départ relativement plus bas lors de sa sortie en Chine, ainsi que du nouvel appareil photo et des fonctionnalités 5G », a déclaré Mengmeng Zhang, analyste de Counterpoint Research, dans un communiqué de presse.

Le géant de Cupertino détenait 23 % du marché et ses ventes ont augmenté de 32 % en glissement annuel au cours du trimestre de décembre, selon les analystes du marché Counterpoint Research.

La part de marché des smartphones d’Apple en Chine a atteint un niveau record au quatrième trimestre 2021, le fabricant d’iPhone reprenant la première place du pays pour la première fois en six ans.

