Les responsables indiens ont promis de rétablir l’ordre et de mener une enquête «équitable» après qu’une émeute ouvrière a éclaté dans une usine de produits Apple non loin de Bangalore.

La police a reçu l’ordre de fournir «Protection nécessaire» pour le fabricant de gadgets basé à Taiwan Wistron, dont l’usine d’assemblage a été touchée par une émeute samedi matin, a déclaré le ministre des Industries de l’État du Karnataka, Jagadish Shettar. Il a condamné la violence comme « Malheureux et inacceptable » et promis « Une enquête complète et juste » dans l’incident.

Dans le même temps, les représentants de l’État ont déclaré qu’ils étaient déterminés à protéger les droits des travailleurs, mais ont souligné que les conflits du travail doivent être résolus par des moyens légaux.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montreraient des employés en colère brisant des portes et des fenêtres en verre et détruisant des meubles dans le hall d’une usine Wistron qui fabrique des iPhones et d’autres produits informatiques. Ils ont renversé plusieurs véhicules dans le parking et ont déclenché des incendies à l’extérieur du bâtiment.

Karnataka: #La violence dans l’usine de production d’iPhone gérée par une entreprise basée à Taiwan #Wistron Corp à Narasapura (dans le district de Kolar) près de #Bengaluru. Les employés affirment qu’ils n’ont pas été payés correctement. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc – TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) 12 décembre 2020

La police a arrêté 132 personnes en lien avec l’émeute. L’inspecteur général de police Seemant Kumar Singh a déclaré aux médias indiens que des travailleurs se plaignaient «Paiement du salaire».

#Pomme #iPhone Unité de fabrication / montage (Wistron) en #Kolar près #Bengaluru complètement vandalisé par les employés. Plus de mille employés protestaient contre les prétendues cotisations salariales / sous-paiements. pic.twitter.com/iJMNHWc9ey – Poste d’Hyderabad (@PostHyderabad) 12 décembre 2020

Le Times of India a cité des employés qui ont déclaré être payés beaucoup moins que ce qui leur avait été promis lorsqu’ils rejoignaient l’entreprise.

Unité de fabrication d’iPhone vandalisée près de Bengaluru. Les employés se sont déchaînés dans l’usine de Wistron Corporation à Narsapura. Ils allèguent que leurs salaires n’ont pas été payés correctement. pic.twitter.com/K2VQr5xU6I – Harish Upadhya (@harishupadhya) 12 décembre 2020

Les travailleurs ont déclaré au journal qu’ils avaient commencé à discuter des salaires dans les usines et que leur colère s’était spontanément transformée en violence à la fin du quart de travail.

Aussi sur rt.com Le gouvernement indien est prêt à proposer davantage de changements dans les lois agricoles, a déclaré le ministre, alors que les agriculteurs poursuivent leurs manifestations

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!