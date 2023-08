Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk relève les perspectives alors que les ventes de son médicament amaigrissant montent en flèche

Novo Nordisk qui fabrique le médicament amaigrissant Wegovy, a relevé ses perspectives pour 2023 jeudi, alors qu’il faisait état d’une augmentation des ventes.

La société pharmaceutique danoise a annoncé une augmentation de 30 % de ses ventes (à taux de change constants) pour le premier semestre de cette année, tandis que le bénéfice d’exploitation a également augmenté de 32 %.

Sa division du diabète et de l’obésité s’est particulièrement bien comportée, soutenue par l’intérêt pour son injection à succès Wegovy.

« Le [sales] La croissance est tirée par la demande croissante pour nos traitements du diabète et de l’obésité à base de GLP-1, et nous servons plus de patients que jamais auparavant », a déclaré Lars Fruergaard Jørgensen, président et chef de la direction, dans un communiqué. « La performance au cours des six premiers mois nous a permis de relever les perspectives pour l’ensemble de l’année. »

La semaine dernière, les données des essais de stade avancé ont montré que Wegovy réduisait de 20 % le risque d’événements cardiovasculaires majeurs tels que les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux, par rapport à un placebo, en envoyant des parts plus élevées.

Les résultats de l’étroite surveillance »SÉLECTIONNER« , qui a dépassé les attentes, a été considéré comme un élan majeur pour les espoirs de l’entreprise de dépasser l’image de Wegovy en tant que « drogue de vanité ».

Les actions sont en hausse de près de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour sous peu.

— Sam Meredith a contribué à ce rapport.