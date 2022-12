Le fabricant de véhicules électriques Fisker fait face à des problèmes de liquidité après une réclamation immobilisée

Démarrage de véhicule électrique Fisker fait face à de nouvelles questions de liquidité après le rapport d’un vendeur à découvert jeudi les fonds de l’entreprise sont “immobilisés”.

Fisker dit qu’il a beaucoup d’argent, environ 824 millions de dollars au 30 septembre. Mais des restrictions légales non divulguées pourraient signifier que la startup EV ne peut pas accéder à une grande partie de cette trésorerie, l’obligeant à émettre de nouvelles actions pour lever des fonds, vendeur à découvert Fuzzy Panda La recherche a écrit dans le rapport.

Les actions de Fisker ont chuté d’environ 5 % après la publication du rapport jeudi.

Selon le rapport, une grande partie du solde de trésorerie de Fisker est immobilisée par des garanties bancaires au nom de Magna International , le géant des pièces automobiles qui a commencé à construire le SUV Ocean de Fisker sous contrat le mois dernier. Le rapport allègue également que la conception de l’Ocean est basée sur celle d’un SUV électrique que Magna a conçu avec un constructeur automobile chinois, avec au moins 80% des pièces reportées. Le rapport cite d’anciens employés non identifiés de Fisker et Magna comme sources.

Fisker a fermement nié les principales allégations du rapport.

“Fisker Inc. n’a pas de garantie bancaire avec Magna, et Fisker détient la propriété intellectuelle de la plate-forme Fisker Ocean”, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué après la fermeture des marchés américains jeudi. “La plate-forme Ocean n’a pas 80% de pièces reportées d’une autre plate-forme.”

Fisker a déclaré qu’il avait envoyé une lettre de cessation et d’abstention à Fuzzy Panda, et qu’il “prendrait des mesures immédiates et agressives” pour répondre aux “allégations fausses et trompeuses” du vendeur à découvert.

L’accès aux liquidités est crucial pour tout constructeur automobile. Entre l’outillage d’usine et les coûts d’ingénierie, la mise sur le marché d’un nouveau modèle peut coûter un milliard de dollars ou plus – et une grande partie de ce total doit être dépensée avant qu’un seul nouveau véhicule ne soit expédié. Les constructeurs automobiles établis maintiennent généralement des réserves de liquidités de 10 milliards de dollars ou plus pour s’assurer qu’ils peuvent continuer à commercialiser de nouveaux produits si une récession réduit leurs bénéfices.

Pour une startup comme Fisker, une réserve de trésorerie est essentielle à son succès. Avec un ralentissement potentiel imminent, ces liquidités ont rassuré ses investisseurs. Mais si l’entreprise ne peut pas y accéder, ce confort pourrait être éphémère.

Fuzzy Panda estime qu’au moins 790 millions de dollars de l’argent de Fisker sont promis pour garantir que Magna soit payée pour l’outillage d’usine, les coûts de fabrication et ses marges contractuellement garanties, soit un total d’environ 2 700 € (2 840 $) par véhicule. Fisker a déclaré le mois dernier qu’il prévoyait de construire 42 400 océans d’ici la fin de 2023.

En raison des garanties, a écrit le vendeur à découvert, Fisker a été contraint d’utiliser des offres d’actions “sur le marché” pour continuer à financer ses opérations au lieu de puiser dans ses liquidités.

Dans une offre “au marché”, ou ATM, une société émet de nouvelles actions et les vend via le marché libre, au prix en vigueur. Fisker a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission en mai qui lui permet de lever un total de 2 milliards de dollars auprès des guichets automatiques au fil du temps.

Fisker a déclaré avoir levé 118 millions de dollars via des guichets automatiques au troisième trimestre, mais Fuzzy Panda a ajouté que le fabricant de véhicules électriques devra lever “beaucoup plus de liquidités” via cette installation.

Le rapport cite un certain nombre d’indicateurs indiquant que Fisker a pris des mesures pour économiser de l’argent depuis le début de 2022, y compris une note selon laquelle le programme de déjeuner des employés de l’entreprise a été “rétrogradé des salades haut de gamme à la plupart des pizzas”. (Fisker a déclaré dans un communiqué qu’il était “heureux que nous puissions continuer à offrir à nos employés le déjeuner à un moment où de nombreuses startups sont en difficulté”.)

Fuzzy Panda a déclaré avoir une position courte sur les actions de Fisker. La société a précédemment publié des rapports similaires sur Electric Last Mile Solutions, qui a déposé son bilan en juin, et le fabricant de fourgonnettes électriques basé dans l’Ohio. Groupe bourreau de travail .