Le fabricant de thérapies numériques pour le TDAH Akili entre en bourse

Akilifabricant d’un traitement numérique semblable à un jeu vidéo pour les enfants atteints de TDAH, a fait son entrée sur les marchés publics lundi après avoir conclu une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Social Capital Suvretta Holdings Corp. I.

La nouvelle société publique de santé numérique a déclaré que l’accord avait rapporté plus de 163 millions de dollars avant de payer les frais de transaction et les frais de conseil. Akili prévoit d’utiliser l’argent pour lancer EndeavorRx, son Thérapeutique approuvé par la FDA pour les enfants de 8 à 12 ans qui ont des problèmes d’attention. Il devrait être disponible aux États-Unis au quatrième trimestre de cette année.

Akili a déclaré que les fonds devraient soutenir au moins deux ans de fonctionnement sans aucun revenu d’EndeavorRx.

“Le jalon d’aujourd’hui reflète les efforts combinés de l’équipe engagée d’Akili et de SCS, qui ont rendu possible ce moment décisif. Des millions de personnes dans le monde vivent avec des troubles cognitifs sans traitements efficaces”, a déclaré Eddie Martucci, PDG d’Akili, dans un communiqué.

“Je suis fier de nos employés talentueux – des leaders en neurosciences, en divertissement et en technologie grand public – qui propulsent les thérapies logicielles innovantes d’Akili vers l’avant pour offrir une expérience captivante et immersive. Je suis extrêmement enthousiasmé par ce qui nous attend alors que nous commençons à évoluer et à servir malades dans le besoin. »

LA GRANDE TENDANCE

Fondée il y a plus de dix ans, Akili a révélé envisage d’entrer en bourse par le biais d’une fusion SPAC au début de cette année. La société a annoncé un cycle de financement par actions et par emprunt de 160 millions de dollars en 2021, ce qui a porté son financement total par actions à 230 millions de dollars.

Akili travaille à élargir sa gamme de produits, notamment en proposant ses outils TDAH pour adultes et adolescents ainsi que tester de nouvelles thérapeutiques pour le brouillard cérébral post-USI ou COVID-19 et les troubles cognitifs liés à la sclérose en plaques. Il a reçu l’autorisation De Novo de la FDA pour EndeavorRx en 2020.

SPAC, dans lesquelles une société écran s’associe à une société privée pour la rendre publique, étaient récemment une voie populaire vers les marchés publics pour les entreprises de santé numérique, mais la tendance s’est ralentie cette année. Le rapport de Rock Health sur le financement de la santé numérique a noté qu’aucune entreprise n’est devenue publique au cours du premier semestre 2022 après 23 sorties l’année dernière.

ENREGISTREMENT

“Avec cette étape franchie, Akili en a plusieurs autres devant lui, notamment son prochain lancement commercial d’EndeavorRx et un solide portefeuille clinique de candidats thérapeutiques numériques révolutionnaires qui ont le potentiel de traiter une multitude de troubles cognitifs”, a déclaré Chamath Palihapitiya, président-directeur général. de SCS, a déclaré dans un communiqué. “J’ai hâte de travailler avec Eddie et l’équipe d’Akili alors qu’ils entrent dans ce nouveau chapitre passionnant.”