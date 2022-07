Le fabricant de puces chinois surmonte les sanctions américaines – Bloomberg – RT World News

La percée de SMIC place les semi-conducteurs de l’entreprise dans la même ligue que Samsung et TSMC de Taiwan

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), le premier fabricant chinois de puces, a produit discrètement des puces conformes aux normes occidentales les plus élevées, malgré les sanctions américaines visant spécifiquement à entraver le développement de cette technologie, selon un rapport confirmé par Bloomberg jeudi.

La société basée à Shanghai produit des semi-conducteurs d’extraction de Bitcoin en utilisant la technologie 7 nanomètres (nm) depuis juillet dernier, selon Tech Insights, un blog de l’industrie. Bloomberg a confirmé le rapport, citant une source anonyme incapable de discuter publiquement de la nouvelle.

Le chiffre nanométrique d’une puce fait référence à la taille des transistors impliqués. Avec un nanomètre égal à un milliardième de mètre, plus ce nombre est faible, plus il est possible d’installer de transistors sur une seule puce, et plus la puce sera rapide et efficace.















Le SMIC produisait auparavant des puces à 14 nm, et les États-Unis ont spécifiquement tenté de restreindre tout progrès au-delà de ce niveau. L’administration Trump a interdit l’exportation d’équipements utilisés pour fabriquer des semi-conducteurs de 10 nm et au-delà vers le SMIC en 2020, et les entreprises américaines étant interdites de fournir la société chinoise, l’administration Biden fait actuellement pression sur le fournisseur néerlandais de machines ASML pour qu’il cesse ses ventes au SMIC.

ASML est déjà interdit de vendre ses outils de fabrication de puces les plus avancés au SMIC, et il est actuellement difficile de savoir si le gouvernement néerlandais renforcera cette interdiction comme Biden l’a demandé.

Ces outils avancés ont été utilisés par TSMC de Taiwan et Samsung de Corée du Sud pour fabriquer des semi-conducteurs 7 nm, tandis qu’Intel, basé aux États-Unis, devrait lancer sa propre puce 7 nm l’année prochaine. Les analystes ont noté que les puces américaines et européennes les plus avancées actuellement sur le marché sont usinées à 12 nm.

On ne sait pas exactement comment SMIC a contourné les contrôles à l’exportation américains pour atteindre la barre des 7 nm, bien que les analystes mentionnés précédemment aient suggéré que la société aurait pu modifier ses outils 14 nm.















En plus de représenter un bond en avant pour la Chine, qui était auparavant à la traîne des États-Unis dans le développement des semi-conducteurs, la percée du SMIC présente un défi géopolitique supplémentaire pour Washington, où l’establishment de la politique étrangère tente également de limiter l’accès de la Russie à la technologie occidentale.

Le département américain du Commerce a menacé en mars de retirer les logiciels de fabrication du SMIC, si l’entreprise continuait d’exporter des semi-conducteurs vers la Russie et la Biélorussie. Le gouvernement chinois, qui détient en partie le SMIC, a insisté à l’époque sur le fait qu’il ne se joindrait pas à la campagne de sanctions de l’Occident contre Moscou et qu’il “continuer à maintenir des liens commerciaux, économiques et financiers normaux” avec la Russie.

Alors que la Chine est restée sur sa position, le SMIC a explicitement déclaré qu’il n’avait jamais eu de clients russes et qu’il avait “toujours fonctionné en conformité” avec les sanctions américaines.