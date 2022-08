Le fabricant de puces Apple TSMC dit que la guerre Taiwan-Chine ferait tout le monde des perdants

Si la Chine devait envahir Taïwan, l’usine de puces la plus avancée au monde serait rendue “non opérationnelle”, a déclaré le président de TSMC, Mark Liu, dans une interview en anglais. avec CNN cette semaine.

Dans l’interview non datée, Liu a déclaré que si Taïwan était envahie par la Chine, l’usine du fabricant de puces ne pourrait pas fonctionner car elle s’appuie sur des chaînes d’approvisionnement mondiales.

“Personne ne peut contrôler TSMC par la force. Si vous prenez une force militaire ou une invasion, vous rendrez l’usine TSMC inutilisable”, a déclaré Liu. “Parce qu’il s’agit d’une usine de fabrication si sophistiquée, elle dépend d’une connexion en temps réel avec le monde extérieur, avec l’Europe, avec le Japon, avec les États-Unis, des matériaux aux produits chimiques en passant par les pièces de rechange, les logiciels d’ingénierie et le diagnostic.”

TSMC, le fabricant de puces le plus avancé au monde, fabrique des processeurs pour des sociétés américaines telles qu’Apple et Qualcomm. Elle fabrique les puces des séries A et M d’Apple et détient plus de 50 % du marché mondial de la fonderie de semi-conducteurs.

Les remarques ont été diffusées alors que les tensions entre la Chine et Taïwan se sont intensifiées ces derniers jours alors que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi se rend sur l’île.

“La guerre ne fait pas de gagnants, tout le monde est perdant”, a déclaré Liu.

La semaine dernière, la Chambre des représentants a adopté le Chips and Science Act, qui prévoit des milliards de dollars d’incitations pour construire des usines de puces sur le sol américain. Le président Biden devrait signer le projet de loi mardi.

Les partisans de la législation affirment qu’il est essentiel pour la sécurité nationale de garantir l’approvisionnement en puces efficaces et modernes à l’usage des États-Unis si la Chine devait envahir ou rendre plus difficile la fabrication de puces à Taïwan.

Alors qu’une grande partie des incitations du projet de loi ira à des entreprises américaines comme Intel, TSMC construit une usine de puces de 12 milliards de dollars en Arizona qui pourrait bénéficier des subventions.

Liu a comparé un conflit potentiel à Taïwan à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affirmant que même si les deux conflits sont très différents, l’impact économique sur les autres pays serait similaire. Il a encouragé les dirigeants politiques à essayer d’éviter la guerre.

“La guerre en Ukraine n’est bonne pour aucune des parties, ce sont des scénarios perdant-perdant-perdant”, a déclaré Liu.

Liu a déclaré qu’une invasion du territoire provoquerait des troubles économiques pour la Chine, Taïwan et les pays occidentaux. Il a déclaré que TSMC vend des puces aux entreprises chinoises en contact direct avec les consommateurs qui ont besoin des services de l’entreprise et de la fourniture de puces informatiques avancées.

« Comment pouvons-nous éviter la guerre ? Comment pouvons-nous nous assurer que le moteur de l’économie mondiale continue de ronronner, et ayons une concurrence loyale », a déclaré M. Liu.