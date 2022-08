Le fabricant de piluliers connectés MedMinder reçoit 35 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

Pilulier connecté MedMinder a reçu 35 millions de dollars via une facilité de crédit avec SWK Holdings Corporation et un investissement supplémentaire d’Accelmed Partners.

L’entreprise propose un distributeur de médicaments connecté avec un écran interactif qui alerte les patients en polymédication, les personnes âgées et les aidants lorsqu’il est temps de prendre des médicaments ou lorsqu’une dose est oubliée. Il fournit également un service où les patients reçoivent des plateaux de prescription préremplis et organisés à ajouter à leur pilulier.

MedMinder a récemment annoncé un 40 millions de dollars levés en mars 2021.

“Nous sommes honorés d’établir une relation avec SWK et d’étendre notre relation avec Accelmed. Les deux partenaires sont des leaders de l’industrie qui joueront un rôle déterminant dans la réalisation de notre mission”, a déclaré le PDG Mike Edwards dans un communiqué. « La demande pour nos services de la part des patients et des payeurs n’a jamais été aussi importante. Cet investissement supplémentaire permettra à MedMinder d’avoir un impact plus profond sur la vie des polypharmacies et des patients âgés à l’échelle nationale. »

Psych Hub, qui propose des ressources éducatives en santé mentale aux praticiens et aux consommateurs, a levé 16 millions de dollars lors d’une ronde de financement co-dirigée par HC9 et Frist Cressey Ventures.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent HealthStream, Emerson Collective et le fonds stratégique de Bailey & Co.

Psych Hub prévoit d’utiliser les fonds pour lancer un nouveau produit, Psych Hub Connect, qui mettra en relation les utilisateurs avec des professionnels de la santé mentale du réseau en fonction de leur expertise et de leur adéquation culturelle.

Power, qui propose un outil de recherche permettant aux patients de trouver et de s’inscrire à des essais cliniques, est sorti de la furtivité mardi avec 7 millions de dollars de financement de démarrage.

Le cycle a été mené par Footwork et CRV, avec la participation d’ARTIS Ventures, South Park Commons et AirAngels.

“Historiquement, les essais cliniques reposaient sur le recrutement de patients traités dans de grands établissements médicaux prestigieux et/ou bénéficiant du soutien actif et pratique d’un médecin ou d’un défenseur des patients. La plupart des autres patients comptent sur la gentillesse d’étrangers sur Internet, “, a déclaré le cofondateur Brandon Li dans un communiqué.

“L’une de nos principales priorités lorsque nous avons lancé Power était de créer un accès facile aux essais cliniques pour tous les patients qui ont besoin d’explorer des traitements innovants. Cela ne devrait pas être aussi difficile qu’aujourd’hui.”

La startup de données du monde réel CuriMeta a annoncé qu’elle avait levé 6 millions de dollars lors d’un cycle de financement de démarrage dirigé par BJC HealthCare et la Washington University School of Medicine à St. Louis.

De plus, CuriMeta s’associera à BJC et WashU Medicine pour créer une plate-forme permettant de partager des ensembles de données du monde réel avec des entreprises des sciences de la vie, en sélectionnant des projets et des collaborateurs qui correspondent aux intérêts de recherche des fournisseurs.

“Nous investissons de manière significative dans l’augmentation et l’amélioration de l’utilité des données, pas seulement dans leur collecte”, a déclaré Davis Walp, fondateur et PDG de CuriMeta, dans un communiqué. “Nos experts en données organiseront, harmoniseront et appliqueront des techniques d’apprentissage automatique pour améliorer la qualité, l’exhaustivité et la valeur de recherche des données de nos collaborateurs. Il s’agit d’une équipe de vétérans de l’industrie axés sur la mission qui comprennent les défis scientifiques et cliniques urgents que les chercheurs résolvent pour . Nous agrégeons et fournissons des données de santé avancées et réelles conçues pour répondre à ces questions et répondre à ces besoins.”

Cultivation Capital Healthcare Innovation Fund est également un investisseur dans la startup.

Healee, qui propose des outils de télésanté et de prise de rendez-vous personnalisables aux organisations de soins de santé, a levé 2 millions de dollars lors d’un tour de table dirigé par Nina Capital.

Les autres participants incluent Calm/Storm Ventures, KAYA VC et l’investisseur existant Eleven Ventures. La startup prévoit d’utiliser le capital pour développer sa technologie et se développer aux États-Unis

“Healee vous offre un moyen avancé mais simple de vous lancer dans la santé numérique tout en construisant votre marque et en adaptant votre outil pour un meilleur engagement des utilisateurs”, a déclaré le PDG et fondateur Hristo Kosev dans un communiqué.