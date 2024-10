Le fabricant de missiles Patriot condamné à une amende de près d’un milliard de dollars — RT World News

Le fabricant d’armes américain Raytheon a été accusé de corruption transnationale et de gonflement de contrats fédéraux.

Le gouvernement américain a condamné l’entreprise de défense Raytheon à payer plus de 950 millions de dollars d’amende pour avoir gonflé des contrats fédéraux et corrompu de hauts responsables militaires étrangers, a-t-on annoncé mercredi.

Selon un communiqué de presse publié sur le site Internet du ministère américain de la Justice, Raytheon – qui est une filiale de RTX – n’a pas contesté ces allégations. Il a accepté de payer l’amende et de conclure un accord de suspension des poursuites (DPA) de trois ans en relation avec les accusations, qui comprennent deux chefs d’accusation de « fraude majeure contre les États-Unis ».

« Raytheon a admis s’être engagé dans deux stratagèmes distincts visant à frauder le ministère de la Défense (DOD) en relation avec la fourniture d’articles et de services de défense, notamment des systèmes de missiles PATRIOT et un système radar », » lit-on dans la déclaration du ministère de la Justice.

Selon les procureurs, de 2012 à 2013 et de nouveau de 2017 à 2018, les employés de Raytheon ont fourni « informations fausses et frauduleuses » au ministère de la Défense lors des négociations contractuelles sur la vente des systèmes de missiles Patriot et sur l’exploitation et la maintenance d’un système radar. Dans les deux cas, les procureurs ont déclaré que le ministère de la Défense avait menti et avait fini par payer à Raytheon 111 millions de dollars de plus que ce qu’il aurait dû.

Raytheon a également admis avoir fourni à plusieurs reprises de fausses informations au ministère de la Défense entre 2009 et 2020 concernant les coûts et les prix de nombreux contrats gouvernementaux.

En outre, le fabricant a conclu un DPA distinct de trois ans pour deux autres accusations, notamment un complot visant à corrompre un haut responsable militaire qatari et un complot visant à violer la loi sur le contrôle des exportations d’armes (AECA) afin de dissimuler des pots-de-vin à l’exportation. demandes de licence auprès du Département d’État.















Raytheon aurait également conclu un règlement distinct en vertu de la False Claims Act avec le ministère de la Justice concernant les systèmes de tarification défectueux.

« Raytheon s’est engagé dans des stratagèmes criminels visant à frauder le gouvernement américain dans le cadre de contrats portant sur des systèmes militaires critiques et à remporter des marchés grâce à la corruption au Qatar », Le sous-procureur général adjoint Kevin Driscoll, de la division pénale du ministère de la Justice, aurait déclaré.

« Une telle conduite corrompue et frauduleuse, en particulier de la part d’un sous-traitant américain de la défense coté en bourse, érode la confiance du public et nuit au ministère de la Défense, aux entreprises qui respectent les règles et aux contribuables américains. » Driscoll a ajouté.

En vertu des deux accords DPA, Raytheon sera tenu de retenir les services d’un contrôleur de conformité indépendant pendant trois ans, d’améliorer son programme de conformité interne, de signaler des preuves de fautes supplémentaires et de coopérer à toute enquête criminelle en cours ou future, a expliqué le ministère de la Justice.