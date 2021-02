Le fabricant de Lucky Strike BAT examine attentivement la tendance du cannabis

LONDRES – British American Tobacco cherche à vendre des produits à base de cannabis car elle cherche à trouver de nouvelles sources de revenus au-delà des cigarettes et du vapotage.

« Nous allons en effet penser, et nous allons au-delà, juste à l’espace du tabac et de la nicotine », a déclaré Wheaton, qui a ajouté que le CBD est un « secteur de croissance passionnant pour notre entreprise pour l’avenir ».

Les commentaires de Wheaton interviennent peu de temps après la cotation de deux sociétés de cannabis à la Bourse de Londres, mais BAT reste prudent.

«Le paysage réglementaire est très différent à mesure que vous parcourez le monde et de nombreux marchés restent actuellement inaccessibles pour des raisons réglementaires», a déclaré Wheaton.

« Nous faisons une très grande distinction entre le CBD et les autres formes de cannabis », a-t-il déclaré. «Nous nous intéressons au CBD. Mais je pense que le plus gros est que nous essayons de construire le portefeuille du futur pour notre entreprise. Nous essayons de construire les marques du futur. Nous essayons de répondre aux besoins des consommateurs que le tabagisme rencontrait un nouveau portefeuille transformé. «

BAT a lancé un produit de vapotage au CBD appelé Vuse en janvier, au goût de menthe, de mangue et de baies, et il a deux forces – 50 mg et 100 mg.

Le produit Vuse est vendu via un pilote à Manchester. «Il est là maintenant», a déclaré Wheaton. « Nous testons, apprenons et comprenons cela. »

Les actions de British American Tobacco ont chuté de 5,7% mercredi matin malgré le fait que le deuxième plus grand fabricant de tabac au monde ait battu les estimations de bénéfices avant la cloche.

Il a ajouté que la pandémie a permis à BAT de « bouleverser plus radicalement » sa façon de faire des affaires et de passer d’une « société de tabac à une société qui est davantage axée sur la technologie ».