Le fabricant de « League of Legends » Riot Games va « doubler » en Chine alors que la croissance des jeux se poursuit

SHANGHAI – Riot Games, le créateur du jeu populaire « League of Legends », va « doubler la mise en Chine », a déclaré vendredi le vice-président de la société à CNBC.

Le fabricant de jeux basé aux États-Unis a annoncé vendredi l’ouverture d’un nouveau studio à Shanghai, axé sur le développement de nouveaux jeux pour un public mondial.

« En Chine, nous avons beaucoup de joueurs passionnés pour » League of Legends « et pour Riot Games », a déclaré à CNBC Leo Lin, vice-président et responsable de la Chine pour Riot Games.

« En conséquence, nous aimerions doubler nos efforts en Chine et continuer à investir ici, notamment en travaillant non seulement sur les sports électroniques, mais par exemple, le développement de jeux et d’autres choses comme le divertissement. »

Le studio de Shanghai embauchera « des centaines » de rôles, selon un message vidéo publié par le PDG de Riot Games, Nicolo Laurent.