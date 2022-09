Le fabricant de laboratoires sur patch Nutromics obtient 14 millions de dollars de Dexcom Ventures et d’autres

La startup Medtech Nutromics a reçu un investissement de 14 millions de dollars d’investisseurs stratégiques, dont Dexcom Ventures, VU Venture Partners et Artesian Investments.

Fondée en 2017, la société développe une plate-forme de surveillance diagnostique continue appelée laboratoire dans un patch qui utilise la technologie des capteurs d’ADN pour suivre plusieurs cibles dans le corps humain, y compris les biomarqueurs de maladies et les médicaments difficiles à doser.

À QUOI ÇA SERT

Selon un communiqué de presse, les nouveaux fonds seront utilisés pour poursuivre les études cliniques de la société et développer ses équipes de R&D en Australie et aux États-Unis.

Nutromics a également révélé qu’il prévoyait de lever “beaucoup plus de financement” l’année prochaine à la suite de ses études cliniques in vivo.

LA GRANDE TENDANCE

La dernière levée de fonds a suivi la ronde d’investissement pré-commercialisation de l’année dernière où Nutromics a levé 4 millions de dollars pour la construction d’une usine de fabrication et la réalisation de son premier essai clinique humain pour son offre de laboratoire sur un patch.

Cela porte son investissement total levé depuis sa création à plus de 20 millions de dollars.

En avril de cette année, la société a nommé l’ancien cadre d’Abbott Laboratories Dr Agim Beshiri en tant que premier CMO. Il dirige la recherche médicale, l’engagement réglementaire, le développement clinique et les partenariats hospitaliers de Nutromics.

ENREGISTREMENT

“Avec cet investissement stratégique de l’industrie et du capital-risque en nous, nous constatons une plus grande confiance dans notre technologie et espérons accélérer notre croissance, car le besoin de notre plate-forme dans l’espace de diagnostic en laboratoire est urgent”, a déclaré Peter Vranes, PDG et co-fondateur de Nutromics.