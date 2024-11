Le fabricant de jouets qui veut être le prochain Willy Wonka de Sex Tech

Mais là où Guo, 35 ans, manque parfois d’imagination, il compense largement par sa vigilance. « Les utilisateurs attendent et méritent des produits qui répondent à des normes de sécurité strictes, et tout écart peut nuire irrévocablement à la réputation d’une marque », a-t-il déclaré. publié dans un éditorial XBIZ en septembre. « Collaborez avec des fabricants de confiance en marque blanche plutôt que de parier sur l’inconnu. »

Lorsque j’interroge Guo à propos de l’éditorial, il souligne que le succès de la sex tech est déterminé autant par l’innovation impliquée dans les produits que par la qualité. « Nous voulons être davantage un pont entre l’humain et l’humain », dit Guo, « pas seulement entre le jouet et l’humain ».

Même avec des projections de marché prometteuses, une autre estimation va jusqu’à prédire que les ventes pourraient dépasser 121 milliards de dollars d’ici 2030– les analystes du secteur ne sont pas convaincus que l’avenir de la technologie sexuelle réside dans les jouets.

Il s’agit d’un « marché très sursaturé que beaucoup évitent désormais », explique Olena Petrosyuk, associée du cabinet de conseil Waveup. Cette année, ajoute-t-elle, les investisseurs « se détournent des tendances « marchandisées » » : les jouets sexuels, mais aussi les contenus sexuels et les plateformes sociales. « Beaucoup n’ont pas réussi à prouver le caractère économique et l’ampleur de cette mesure. La catégorie est encore assez stigmatisée », dit-elle. « OnlyFans est une énorme exception. »

Alors, que veulent les consommateurs ? Petrosyuk affirme que le bien-être, l’IA et les réalités immersives sont à la mode en ce moment. « Pratiquement toutes les nouvelles startups de technologies du sexe réfléchissent en termes de cas d’utilisation de l’IA », dit-elle. « S’il s’agit de jouets IA, les entreprises cherchent comment anticiper et répondre aux besoins des utilisateurs. S’il s’agit de robotique, nous voyons des entreprises se pencher sur les robots sexuels. Si c’est du contenu, ce sont des personnages sexuels hyperpersonnalisés.

Guo me dit qu’il n’est pas découragé par les discussions sur les robots sexuels IA – « une activité à faible volume », selon son estimation – parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre un prix élevé. Le succès continu, estime-t-il, viendra du développement des collections thématiques de l’entreprise. OEJ travaille directement avec des distributeurs américains et canadiens ; il ne s’agit pas d’une entreprise s’adressant directement au consommateur, même s’il affirme que les clients commandent occasionnellement via la boutique en ligne.

Bien que le commerce électronique soit la norme dans le secteur de la vente au détail et de l’électronique, Guo adopte une approche plus traditionnelle. L’année prochaine, OEJ prévoit de lancer une collection Zodiac, fabriquant 12 jouets uniques pour chaque signe astrologique. C’est un appel aux fanatiques Co-Star de la génération Z. « Chaque génération est différente », dit-il.

La présence pratiquement inexistante de l’entreprise sur les réseaux sociaux ne semble qu’ajouter à leur mystère de type Wonka. «Nous sommes tout simplement mauvais dans ce domaine», déclare Jerry Chen, assistant aux opérations. « Nous sommes vraiment concentrés sur la production. »

Pour l’instant, ce modèle économique semble être un succès. Our Erotic Journey a récemment remporté le prix du « Meilleur fabricant de produits de plaisir – petit » aux AVN Awards 2023-2024 à Las Vegas, un test décisif pour les marques débutantes dans le monde du contenu pour adultes. OEJ a également reçu le O Award du nouveau produit exceptionnel pour « Sexy Pot », le vibromasseur en forme de feuille de marijuana de Guo, un favori des clients.

Voulant clairement capitaliser sur son succès inattendu, Guo déclare : « Il est temps de lui donner une sœur ou un frère. »