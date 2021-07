Le fabricant de jouets chinois porte l’authenticité du produit sur le thème de l’espace à un niveau supérieur en incluant une affiche déclarant que les espions seront DÉCAPITÉS

Sembo Block, une entreprise chinoise qui fabrique des ensembles de jouets de conception similaire à LEGO, a peut-être fait un mauvais virage en cherchant à affiner les détails lors de la création de nouveaux produits. Son ensemble de 2 221 pièces célébrant les progrès rapides de la Chine dans l’exploration spatiale comprend un slogan dur qui dit : « Ceux qui volent des secrets seront attrapés et décapités. »

Ce Lego chinois va un peu loin dans sa mission de jouet spatial et inclut le slogan de la base spatiale « volez des secrets ou vous mourrez » dans son ensemble de fusées 😂 pic.twitter.com/TIO7vuiIKs – Manya Koetse (@manyapan) 3 juillet 2021

La phrase elle-même est un avertissement réel aux espions potentiels et aux fuiteurs entrant dans le Jiuquan Satellite Launch Center (JSLC), le premier des quatre sites de lancement spatial de la Chine. Le panneau bleu clair avec des caractères dorés délivrant le message menaçant a fait sensation sur les réseaux sociaux chinois en 2013, lorsque ses photos sont devenues virales à la suite du lancement de la mission Shenzhou 10 depuis JSLC.

Le signe a été fidèlement reproduit par Sembo Block, avec le slogan, pour l’un de ses plus grands ensembles sur le thème de l’espace. C’est du moins le cas pour la version conçue pour les clients domestiques. La version internationale est accompagnée d’un signe bleu clair vierge à la place.

L’ensemble comprend un jouet Long March 2F, le principal véhicule de lancement pour les missions spatiales habitées chinoises, sa charge utile habitée et son système d’évacuation d’urgence, une infrastructure au sol télécommandée et des figurines de taïkonautes et de membres d’équipage au sol. Il est destiné aux enfants de six ans et plus.

Le signe controversé figure également dans une vidéo promotionnelle en stop-motion pour la plus grande série d’exploration spatiale. Le slogan semble flou en post-production la première fois qu’il apparaît dans l’animation.

La fusée Longue Marche 2F réelle a été utilisée pour la dernière fois le 17 juin, lorsqu’elle a lancé la mission Shenzhou 12 à trois équipages en orbite. Il s’agissait de la septième mission habitée pour la Chine et de la première à livrer des explorateurs à la toute jeune station spatiale Tiangong, qui comprend actuellement le module central.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!