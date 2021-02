Le fabricant de Fortnite Epic se voit refuser le droit de poursuivre Apple au Royaume-Uni

Fortnite a été supprimé des iPhones l’année dernière – AFP

Le fabricant du jeu vidéo Fortnite a subi un revers dans sa campagne juridique mondiale contre Apple après que le tribunal de la concurrence britannique lui ait refusé l’autorisation de contester les règles de l’application du fabricant d’iPhone.

Le juge Roth a déclaré que l’affaire d’Epic Games cherchant à une vague de changements majeurs dans le géant de l’App Store d’Apple appartenait aux tribunaux américains, où la société a une réclamation distincte. Cependant, il a autorisé une action similaire contre Google à se poursuivre partiellement au Royaume-Uni.

Epic, dont le titre Fortnite est l’un des plus grands jeux vidéo au monde, a mené une bataille juridique sur plusieurs fronts contre Apple, cherchant à briser ce qu’elle dit être l’emprise injuste de l’entreprise sur la façon dont les applications iPhone sont distribuées.

Apple contrôle quelles applications peuvent être installées sur les iPhones et iPads via son App Store, et prend des frais allant jusqu’à 30 pc sur les achats effectués dans ces applications, tandis que Google applique des restrictions similaires pour les téléphones Android.

Fortnite a été démarré à la fois sur les plates-formes Apple et Google l’année dernière après qu’Epic ait cherché à contourner les systèmes de paiement des entreprises, déclenchant des poursuites en monopole contre les deux de la part du fabricant de jeux vidéo.

Epic réclame des injonctions qui permettraient aux magasins d’applications rivaux sur les smartphones et aux développeurs d’applications d’utiliser des méthodes de paiement alternatives, ce qui priverait Apple et Google de milliards de dollars de revenus.

La société a porté l’affaire devant le Tribunal d’appel de la concurrence en décembre, sollicitant des mesures similaires en vertu du droit britannique de la concurrence.

Lundi, le juge a déclaré: «Les États-Unis sont un forum approprié pour ce différend. Et je suis loin d’être persuadé que [the UK] est clairement ou clairement le forum le plus approprié. » Cependant, il a ouvert la possibilité qu’Epic poursuive Apple au Royaume-Uni en cas d’échec devant les tribunaux américains.

Il a permis que certaines parties d’une affaire contre Google, y compris un effort pour briser son contrôle sur les paiements d’applications, se poursuivent puisque l’affaire d’Epic contre Google incluait une filiale irlandaise et que l’affaire avait été lancée pendant la période de transition du Brexit.

Epic a indiqué qu’il était susceptible de suspendre son action au Royaume-Uni contre Apple jusqu’à ce que la poursuite américaine se termine. « Nous sommes heureux que la Cour ait autorisé Epic à poursuivre notre action contre Google au Royaume-Uni », a déclaré un porte-parole. « Epic reconsidérera la poursuite de son affaire contre Apple au Royaume-Uni après la résolution de l’affaire américaine. »

Epic a noté que le tribunal a déclaré qu’il y avait « de graves problèmes à juger » en vertu de la loi britannique et a déclaré qu’il était « inébranlable dans notre engagement à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles d’Apple et de Google ». Apple et Google n’ont pas commenté.

Epic s’est également plaint auprès des régulateurs de la concurrence de l’UE et a poursuivi Apple en justice en Australie.