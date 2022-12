Le fabricant de Fortnite, Epic Games, paiera 520 millions de dollars d’amendes et de rabais pour avoir trompé les utilisateurs en téléchargeant du contenu payant

Epic Games, le fabricant du jeu vidéo très populaire Fortnite, a accepté de payer 520 millions de dollars américains d’amendes et de rabais pour avoir incité des millions de joueurs à effectuer des achats involontaires dans le jeu.

Le régulateur américain, la Federal Trade Commission, a déclaré lundi dans un communiqué que la société paierait 275 millions de dollars américains pour avoir enfreint une loi connue sous le nom de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) en déployant des astuces de conception pour amener les enfants à télécharger du contenu de jeu qui coûte de l’argent réel. – l’argent du monde.

La société paiera également 245 millions de dollars pour rembourser aux consommateurs ce qu’ils ont dépensé pour le contenu téléchargé.

Le jeu, avec 400 millions de joueurs dans le monde, est téléchargeable et jouable gratuitement, mais vend des choses comme des costumes de personnages et des mouvements de danse pour de l’argent.

La FTC affirme que “la configuration des boutons contre-intuitive, incohérente et déroutante de Fortnite a conduit les joueurs à encourir des frais indésirables en appuyant sur un seul bouton”.

En raison de ces astuces de conception, le régulateur dit avoir trouvé des cas où les joueurs étaient chargés alors qu’ils tentaient de sortir le jeu du mode veille, alors que le jeu était dans un écran de chargement, ou en appuyant sur un bouton adjacent tout en essayant simplement de prévisualiser un élément.

“Ces tactiques ont conduit à des centaines de millions de dollars de frais non autorisés pour les consommateurs”, a déclaré la FTC.

Certains parents se sont plaints que leurs enfants avaient accumulé des centaines de dollars de frais avant de réaliser qu’Epic avait débité leur carte de crédit sans leur consentement. Les comptes qui contestaient des transactions non autorisées sur leurs cartes de crédit voyaient souvent leurs comptes entièrement verrouillés, ne donnant pas aux clients l’accès au contenu pour lequel ils avaient volontairement payé.

“Même lorsqu’Epic a accepté de déverrouiller un compte, les consommateurs ont été avertis qu’ils pourraient être bannis à vie s’ils contestaient de futurs frais”, a déclaré la FTC.

La société “a ignoré plus d’un million de plaintes d’utilisateurs et les préoccupations répétées des employés selon lesquelles un grand nombre d’utilisateurs étaient facturés à tort. En fait, les changements d’Epic n’ont fait qu’aggraver le problème”, a déclaré la FTC. “En utilisant des tests internes, Epic a délibérément obscurci les fonctionnalités d’annulation et de remboursement pour les rendre plus difficiles à trouver.”

L’amende COPPA est la plus grande sanction jamais obtenue pour avoir enfreint une règle de la FTC.

Les violations de la vie privée aussi

En plus de l’amende pour les téléchargements de contenu, la FTC affirme qu’Epic Games a également violé la COPPA en ne tenant pas compte des problèmes de confidentialité.

Les paramètres par défaut du jeu autorisent les communications textuelles et vocales pour les utilisateurs. Cela a permis aux enfants et aux adolescents d’être intimidés, menacés, harcelés et exposés à des problèmes dangereux et psychologiquement traumatisants tels que le suicide sur Fortnite, a déclaré la FTC.

“La société a également exigé des parents qui demandaient que les informations personnelles de leurs enfants soient supprimées qu’elles sautent à travers des cerceaux déraisonnables, et n’ont parfois pas honoré ces demandes”, a déclaré la FTC.