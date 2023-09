Le fabricant de Fortnite, Epic Games, licencie 16% de son personnel

Epic Games, le créateur du jeu vidéo populaire Fortnite, L’entreprise licencie environ 870 employés, soit environ un sixième de son effectif.

Les suppressions d’emplois dans l’entreprise basée en Caroline du Nord ont été annoncées dans une note adressée au personnel par le fondateur de l’entreprise, Tim Sweeney.

« Depuis un certain temps maintenant, nous dépensons bien plus d’argent que nous n’en gagnons, investissons dans la prochaine évolution d’Epic et développons Fortnite en tant qu’écosystème inspiré du métaverse pour les créateurs », a déclaré Sweeney.

« J’ai longtemps été optimiste quant au fait que nous pourrions traverser cette transition sans licenciements, mais rétrospectivement, je vois que c’était irréaliste. »

Bien que la société fabrique de nombreux jeux vidéo et possède également le moteur de jeu Unreal, son produit principal est Fortnitejoué par 400 millions de personnes dans le monde

En plus des suppressions d’emplois, l’entreprise vend deux divisions commerciales – Bandcamp et SuperAwesome – ce qui entraînera le départ de 250 personnes supplémentaires, mais celles-ci conserveront leur emploi.

La société offre six mois d’indemnité de départ à toute personne concernée et évoque le délai d’acquisition des options d’achat d’actions.

