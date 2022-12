Le fabricant de Fortnite Epic Games doit payer 520 millions de dollars pour avoir espionné et trompé des enfants

Pendant que vos enfants jouaient à Fortnite, Fortnite jouait avec les lois sur la protection des consommateurs.

Epic Games, le créateur de la très populaire série Fortnite, paie deux des plus importants règlements de l’histoire de la Federal Trade Commission (FTC) pour violation de la vie privée des enfants et des «schémas sombres» qui ont intentionnellement incité les utilisateurs à effectuer des achats grâce à une conception manipulatrice.

Les règlements, annoncés lundi, obligent Epic à payer un total de 520 millions de dollars pour les deux problèmes de protection des consommateurs : 275 millions de dollars pour les violations de la vie privée et 245 millions de dollars pour avoir facilité l’achat accidentel d’articles par les consommateurs et très difficile pour eux d’annuler ou rembourser ces achats. Cet argent sera remboursé aux consommateurs; il s’agit du montant de remboursement le plus élevé dans une affaire de jeu ainsi que de la plus grande ordonnance administrative de l’histoire de la FTC. La sanction de 275 millions de dollars est la plus importante jamais infligée pour violation de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants, ou COPPA (le précédent record de la FTC de 136 millions de dollars était détenu par Google sur des vidéos YouTube destinées aux enfants).

“Protéger le public, et en particulier les enfants, des invasions de la vie privée en ligne et des schémas sombres est une priorité absolue pour la Commission, et ces mesures d’application indiquent clairement aux entreprises que la FTC sévit contre ces pratiques illégales”, a déclaré la présidente de la FTC, Lina Khan. une déclaration.

Bien que la FTC soit mieux connue ces jours-ci pour son attitude agressive envers les réglementations antitrust sous la présidence de Khan, elle applique également les lois sur la protection des consommateurs. Ces règlements montrent qu’il ne laisse pas expirer ce mandat et qu’il n’a pas peur de s’en prendre aux chefs de file de l’industrie.

La FTC s’est penchée sur les schémas sombres depuis l’arrivée de Khan, la présidente par intérim de l’époque, Rebecca Kelly Slaughter, organisant un atelier sur les schémas sombres en avril 2021. Alvaro Bedoya, qui a finalement été confirmé en tant que commissaire de l’agence en mai après des mois de retards, était un défenseur de la vie privée qui s’est particulièrement prononcé sur la vie privée des enfants avant et depuis son arrivée à la FTC.

La COPPA exige des entreprises qu’elles obtiennent le consentement des tuteurs des enfants de moins de 13 ans avant que leurs données puissent être collectées en ligne et qu’elles suppriment les données de ces enfants sur demande. Bien qu’Epic sache que des enfants jouaient à Fortnite, selon la FTC, il n’a rien fait pour obtenir le consentement de leurs parents, ni honoré correctement les demandes de suppression de données.

Epic est également accusé de nuire aux enfants en ayant des chats textuels et vocaux activés par défaut dans Fortnite, ce qui les a soumis à l’intimidation, au harcèlement et aux menaces. Epic a finalement ajouté un moyen de désactiver le chat vocal, mais cela a rendu ce bouton difficile à trouver.

Le sénateur Ed Markey (D-MA), qui était l’un des auteurs de la COPPA, s’est félicité de l’action de la FTC, déclarant dans un communiqué : « Toute une génération de jeunes est ciblée, traquée et traumatisée, en tant que plates-formes populaires. engranger des bénéfices chaque jour. La FTC a clairement indiqué aujourd’hui que le gant des pratiques prédatrices qui menacent les jeunes s’étend bien au-delà des médias sociaux.

Markey a demandé que la COPPA, qui a plus de 20 ans, soit mise à jour pour refléter l’économie Internet d’aujourd’hui et couvrir les enfants plus âgés ainsi que ceux de moins de 13 ans. La COPPA reste la seule loi nationale sur la confidentialité des consommateurs en ligne que nous ayons en raison de l’incapacité du Congrès à adopter rien d’autre.

Le deuxième règlement concerne les tactiques de manipulation qu’Epic a sciemment, selon la FTC, utilisées pour tromper ses utilisateurs, pour la plupart jeunes, dans des centaines de millions de dollars d’achats accidentels ou non autorisés, puis pour leur rendre difficile l’annulation ou le remboursement de ces achats. Les boutons ont été placés à des endroits qui permettaient aux gens de les appuyer facilement sans le vouloir, tandis que les boutons d’annulation ou de remboursement étaient intentionnellement rendus difficiles à trouver. Epic n’a pas non plus obtenu l’autorisation parentale des utilisateurs mineurs avant de leur permettre d’acheter la devise V-Bucks du jeu de Fortnite.

Enfin, la FTC allègue qu’Epic a complètement verrouillé les comptes des clients s’ils contestaient les frais, ce qui signifiait qu’ils perdaient l’accès à tous leurs achats, pas seulement à ceux avec lesquels ils n’étaient pas d’accord. Epic a également menacé de verrouiller définitivement les comptes si les utilisateurs contestaient à nouveau les frais. Cela a eu un effet dissuasif sur les litiges, car les utilisateurs ne voulaient pas risquer de perdre l’intégralité de leurs comptes et potentiellement des milliers de dollars et d’heures de temps qu’ils y avaient consacrés.

Dans les deux cas, la FTC affirme qu’Epic savait qu’il y avait des problèmes parce que ses propres employés ont soulevé des préoccupations qu’Epic a largement ignorées. Il y a également eu plus d’un million de plaintes de consommateurs concernant ces frais non autorisés.

Epic Games a déclaré dans un communiqué que les plaintes de la FTC concernaient des pratiques passées courantes dans l’industrie du jeu. Fondamentalement, il ne faisait que ce que tout le monde faisait et il ne fait plus ces choses.

“L’ancien statu quo pour le commerce et la confidentialité dans le jeu a changé, et de nombreuses pratiques de développement devraient être reconsidérées”, a déclaré la société. “Nous voulons qu’Epic soit à la pointe de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs.”

L’amende de 275 millions de dollars pour la protection de la vie privée revient au gouvernement. Les 245 millions de dollars seront remboursés aux consommateurs. Si vous pensez que cela vous inclut, ce lien FTC contient plus d’informations sur la marche à suivre.

Alors que les 520 millions de dollars qu’il devra payer pour les violations de Fortnite représentent un montant record, Epic génère des milliards de dollars de revenus chaque année. La plupart de cela vient de Fortnite.