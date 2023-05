Le fabricant de drones Zipline ajoute des vitamines, des pizzas et des prescriptions à la cargaison

La société de technologie de drones Zipline, qui a pris de l’importance en volant des fournitures médicales essentielles comme des poches de sang et des vaccins sur un terrain accidenté au Rwanda, a vu le côté commercial de son boom commercial. Les accords avec Walmart et une nouvelle conception de drone font de Zipline un acteur plus important dans le monde de la vente au détail et de la livraison à domicile, et pas seulement dans les endroits difficiles d’accès.

Mercredi, la société a annoncé de nouveaux accords de livraison aux États-Unis, avec la société de vente au détail de suppléments nutritionnels et de bien-être GNC pour Salt Lake City, et la chaîne de pizza Pagliacci Pizza de la région de Seattle pour la grande région métropolitaine de Seattle. Pagliacci et Zipline ont créé une nouvelle boîte à pizza conçue sur mesure pour contenir deux pizzas de 13 pouces et des plats d’accompagnement dans les drones Zipline. offrira aux patients des établissements de soins de longue durée de Long Island la livraison d’ordonnances et de médicaments spécialisés.